Oltre 16mila euro dagli “Artigiani per la vita” per il progetto di Abio all’ospedale Misericordia

Grosseto: Edizione da record per la manifestazione di raccolta fondi promossa da Cna Grosseto che permetterà di decorare il corridoio del nuovo reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale “Misericordia di Grosseto” grazie al progetto di Abio “Il bambino al centro”. Al ricavato raccolto con la cena, si sono aggiunte le donazioni di Cna nazionale, Cna Toscana e Artigiancredito che hanno permesso di raggiungere la cifra necessaria. In dieci anni raccolti oltre 72mila euro per le associazioni del territorio.



Oltre sedicimila euro raccolti per Abio, l’associazione per il bambino in ospedale di Grosseto, centinaia di commensali e oltre 50 volontari in azione. Si potrebbe riassumere così, in cifre, la decima edizione di “Artigiani per la vita”, l’evento di raccolta fondi che Cna Grosseto ha organizzato, come ogni anno, alla Cava di Roselle. Un resoconto che risulterebbe un po’ riduttivo, visto che “Artigiani per la vita” è anche un’occasione importante di incontro tra imprese artigiane, associazioni di volontariato e la comunità, più in generale che, quest’anno, ha visto anche la partecipazione straordinaria di Dario Costantini, presidente nazionale di Cna.





"Sono davvero orgoglioso per il risultato ottenuto – dice il presidente nazionale Costantini -, ringrazio e faccio i complimenti a Cna Grosseto: occasioni come questa ci ricordano che siamo una forza sociale che non rappresenta solo imprese, cittadini e pensionati, ma che siamo una comunità, che vive sui territori e contribuisce a farli funzionare. Abbiamo l'ambizione di essere un attore di questa società e la serata 'Artigiani per la vita' è la sintesi del nostro 'essere Cna'. Aver contribuito, poi, a un progetto per i bambini è un valore aggiunto perché sono i nostri bambini, quelli dei nostri imprenditori, dei nostri dipendenti, dei nostri clienti".

Ad accogliere il presidente nazionale sono intervenuti anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Leonardo Marras, il presidente di Cna Toscana Luca Tonini, il presidente nazionale dei Giovani imprenditori Simone Gualandi, Fabio Petri, vicepresidente Cna nazionale e presidente di Artigiancredito e Maurizio Serini, presidente di Cna Livorno, oltre al gruppo dirigenti di Cna Grosseto e ai Giovani imprenditori. Tra i partecipanti anche la conduttrice televisiva Adriana Volpe.

“Come ogni anno – dichiara Daniela Morosini, presidente del Comitato di zona Grosseto di Cna e ideatrice dell’evento – il nostro impegno e la fatica dei volontari è ripagata dal risultato raggiunto, che quest’anno è stato da record: agli oltre 13mila euro raccolti con il nostro evento, siamo riusciti a raggiungere la cifra di 16milla euro, necessaria per ottenere l’obiettivo definito con Abio, grazie alle donazioni di Cna nazionale, Cna Toscana e Artigiancredito, che ringraziamo davvero di cuore. Siamo orgogliosi di poter contribuire a un progetto che può migliorare le giornate dei bambini ricoverati e portare sollievo ai loro famigliari: un risultato che non avremmo raggiunto senza il contributo di sponsor e volontari a cui va tutta la mia gratitudine”. “Crediamo che la forza di un’associazione di categoria come la nostra – le fa eco Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto – non sia solo rispondere ai bisogni delle imprese, dei pensionati e dei cittadini, ma essere parte attività dentro la comunità ed è quello che cerchiamo di fare con molti nostri progetti, tra cui ‘Artigiani per la vita’”. In dieci edizioni, “Artigiani per la vita” ha permesso di devolvere più di 72mila euro per le associazioni del territorio.

Un commento sulla manifestazione arriva anche dal presidente di Cna Toscana Luca Tonini: “Ringrazio la Cna Grosseto, soprattutto il presidente Riccardo Breda, per la splendida serata di ‘Artigiani per la vita’. È stata una serata molto bella sotto tutti i punti di vista e ha dato un maggiore senso di appartenenza alla nostra associazione. Ho visto tanti artigiani, amici e colleghi, un fatto davvero nuovo per me, sotto un’altra veste, non quella di tutti i giorni, ovvero quella di servire ai tavoli. L’importante, come ho detto anche ieri sera, è la disponibilità e la grande sensibilità degli artigiani a essere sempre pronti e disponibili ad aiutare il prossimo. È una grande associazione sotto tutti i punti di vista”.

La raccolta fondi. La cifra di oltre 16mila euro raccolta andrà a sostenere il progetto di Abio Grosseto “Il bambino al centro”, a favore del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Grosseto, interessato da importanti interventi di ristrutturazione; le varie stanze saranno decorate, grazie all’iniziativa, dalla designer Sally Gallotti. Il contributo di Cna Grosseto servirà a decorare il corridoio del nuovo reparto, come è stato annunciato all’evento, e dare al “cielo” di questa area i colori di Cna. “Si tratta di un progetto di umanizzazione pittorica – ha spiegato la presidente di Abio Grosseto Stefania Guarrera – che ha il compito di facilitare il processo di alleanza terapeutica e favorire una migliore qualità della vita e del percorso di cura del paziente, dei suoi cari e degli operatori, attraverso l’arte: rendere più accoglienti e giocosi gli ambienti può limitare l’impatto negativo e traumatizzante del luogo di cura sui bambini. Per questo, ringrazio a nome di tutta l’associazione Cna per l’organizzazione dell’evento e tutti gli intervenuti, che ci hanno permesso di ottenere questo risultato”.

La serata alla Cava di Roselle. “Artigiani per la vita”, che vede dirigenti, associati e dipendenti di Cna Grosseto vestire i panni di organizzatori di eventi, cuochi e camerieri, è reso possibile grazie al contributo di molti sponsor che si mettono a disposizione fornendo materie prime o realizzando servizi, tra cui l’animazione e l’intrattenimento. Hanno partecipato, infatti, l’animatrice e truccabimbi Crissy Girasole, la scuola di danza Fa real dance academy, che si è esibita e ha fatto ballare i presenti, Matte J con il suo Dj set e Carlo Sestini (Maremma in diretta) che ha condotto l’evento. La definizione del menu e la preparazione della cena ha visto la collaborazione di Mauro Del Principe e dei Grigliatori di Maremma; la cena è stata pensata per avere un basso impatto ambientale, privilegiando la scelta di materiali riutilizzabili per tovaglie e stoviglie, evitando così spreco di materiali.

Gli sponsor. Hanno dato la propria adesione al progetto e contribuito alla realizzazione della manifestazione, oltre ai soggetti già citati, anche: Assicoop Toscana, Banca Tema, i supermercati Conad di Grosseto, la cooperativa Uscita di Sicurezza, la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Ais – associazione italiana sommelier, Ses – Scuola europea sommelier, Tv9 Telemaremma, Sapori di Toscana, Caffè d’Italia, il panificio I frutti del grano, Rock flowers, bar pasticceria di Salvatore di Mella, Favilli Group, Sbrocca, Speroni Eventi perfetti, il Caseificio sociale di Manciano e Soddu Lavanderia industriale. I tavoli che hanno accolto i commensali sono stati forniti dalla proloco di Casal di Pari, dall’Ottava zona e da Fabio Vegni. Un ringraziamento anche al Kelli store, che ha fornito il gruppo elettrogeno.