Oltre 13 milioni di euro per vivere Sesto Fiorentino

Il presidente Giani e l’assessore Baccelli: “Serviranno a ridefinire e riqualificare il territorio urbano e a dare ordine al disegno urbanistico della città”. Una strategia articolata in quattro interventi

Firenze: Su proposta dell’assessore alle infrastrutture e assetto del territorio, Stefano Baccelli, la Giunta regionale ha approvato una delibera con cui si approva lo schema di Accordo di programma per la realizzazione delle operazioni della Strategia territoriale “Vivere Sesto” del Comune di Sesto Fiorentino, individuata nell’ambito delle tredici Strategie territoriali in aree urbane del Pr Fesr, il Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021/27.

E’ un progetto che comporta un investimento di 13 milioni e 500 mila euro, di cui 8 finanziati con risorse del Pr Fesr.

“Serviranno – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore Baccelli - a ridefinire e riqualificare il territorio urbano e a dare ordine al disegno urbanistico della città. Con questo intervento contiamo di ampliare il senso di sicurezza e gradevolezza urbana, migliorando la qualità dell’abitare. L’obiettivo è quello di ridefinire e ricollegare alcuni spazi importanti, recuperandone il valore identitario e inserendovi nuove funzioni”.

La strategia si articola in quattro diversi interventi.

Con un investimento di 3 milioni di euro si riqualificheranno piazza Vittorio Veneto e alcune vie del centro cittadino per valorizzarli come luogo di incontro delle funzioni e spazio per i grandi eventi pubblici culturali e per tutte le interazioni sociali ed economiche.

Saranno poi realizzati appartamenti di edilizia residenziale pubblica in via Dante Alighieri, grazie ad un contributo di 825.000 euro. Nel nuovo complesso verranno inserite nuove e innovative funzioni abitative.

Alla riqualificazione del parco di Villa Solaria sono destinati 875.000 euro, riconoscendone il valore culturale, storico e ambientale.

Grazie ad un contributo Fesr di 3.300.000 euro si realizzeranno lavori di ristrutturazione funzionale dell’immobile situato tra via Fratti e via Barducci con la demolizione dell'edificio esistente e la successiva costruzione di una nuova struttura a tre piani fuori terra, che ospiterà gli uffici della Società della Salute e dei settori tecnici e di assetto del territorio del Comune. L’isolato nel quale l’area di progetto è inserita si affaccia su Piazza Vittorio Veneto ed ospita altri edifici pubblici, tra cui il palazzo Comunale, non oggetto dell’intervento.

L'avvio della procedura di gara dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno mentre la conclusione di tutti gli interventi è prevista entro il 2028.