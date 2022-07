Attualità Oltre 100 studenti per imparare attraverso la musica risparmio idrico 20 luglio 2022

20 luglio 2022 162

Concorso "L'acqua è il suono della vita" organizzato dall'associazione Diego Chiti con l'Acquedotto del Fiora. Venerdì 22 luglio prima del concerto di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista ci sarà la premiazione degli studenti Manciano: Coniugare il tema della musica con quello dell'acqua e dell'importanza che questa preziosissima risorsa ha per tutto il territorio. E' stato questo l'obiettivo del concorso "L'acqua è il suono della vita", organizzato dall'Associazione musicale Diego Chiti, organizzatrice del Manciano street music festival, insieme all'Acquedotto del Fiora e realizzato da sette classi delle scuole elementari del comprensivo Pietro Aldi di Manciano. "Siamo orgogliosi di essere riusciti a sviluppare una collaborazione a supporto della musica e della risorsa idrica – ha spiegato Stefania… - e soprattutto di vedere la grande sensibilità dei bambini e delle insegnanti nel lavoro di ricerca che hanno portato avanti. Speriamo veramente di poter rinnovare anche il prossimo anno questa collaborazione e, magari, di poter mettere in palio premi sempre più sostanziosi e coinvolgere sempre più partecipanti, dopo gli ottimi risultati di questa prima edizione". Le tre tematiche toccate dagli studenti durante il lavoro svolto sono state il tema della musica, il suono dell'acqua e la problematica delicata del rispetto della risorsa idrica. Un lavoro portato avanti con una ricerca accurata, che la giuria del concorso ha deciso di premiare con due assegni da 150 euro a classe e una scatola di gadget e materiale per la scuola, da assegnare alle due classi che hanno reso meglio e con un linguaggio più immediato il rapporto tra musica e acqua. Le due classi vincitrici saranno premiate durante la serata di venerdì 22 luglio, prima dell'esibizione di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Big Band, durante la dodicesima edizione del Manciano street music festival. Per info su spettacoli e biglietti www.mancianostreetmusicfestival.com.





