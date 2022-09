Olio: il toscano igp Bolgheri debutta a “Bolgheri divino”

Olio di qualita’ protagonista degustazione diffusa



Bolgheri: L’olio “Toscano IGP Bolgheri” protagonista delle degustazioni diffuse di Bolgheri DiVino. L’olio extravergine di qualità delle aziende olivicole della Costa degli Etruschi in vetrina alla seconda edizione dell’evento di anteprima bolgherese tra nuove annate ed i vini più rappresentativi organizzato dal Consorzio dei vini di Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Doc in programma al Castello della Gherardesca a Castagneto Carducci e al Frantoio di Casa Carducci dal 3 al 4 settembre 2022. La delegazione di aziende olivicole che parteciperanno alla degustazione diffusa e che hanno aderito alla nuova denominazione territoriale “Toscano IGP Bolgheri” promossa dal Consorzio di Tutela dell’Olio Toscano IGP sarà composta da sette aziende: Podere Conca, Guada al Tasso, Terre dei Ghelfi, Mulini di Segalari, Terre dell’Etruria, Podere Vignanova e Azienda Agricola Persico.

“Ringrazio a nome del Consorzio di Tutela, il presidente Albiera Antinori e tutto il Consorzio Doc Bolgheri e Doc Bolgheri Sassicaia per averci accolto in questo straordinario ed importante contenitore che ci consente di dare grande visibilità al progetto per un olio EVO ancorato a questo magnifico territorio nell’ambizione di ripercorrere la fortunata esperienza dei vini bolgheresi. – spiega Fabrizio Filippi, Presidente Consorzio di Tutela dell’Olio Toscano IGP – Vino e olio, che sono le colonne della Dieta Mediterranea, sono la migliore e sana espressione della nostra toscana e della nostra agricoltura a tavola. Ed è anche per questa ragione che queste due produzioni devono poter andare a braccetto nei contesti di promozione del territorio così come in quelli della ristorazione”. Proprio il settore della ristorazione è al centro di un altro progetto promosso dal Consorzio di Tutela dell’olio Toscano IGP con il sodalizio stretto tra nove aziende olivicole e nove ristoranti tra i più conosciuti ed apprezzati tra Bolgheri, Marina di Castagneto, Marina di Bibbona e San Vincenzo.

L’obiettivo dell’iniziativa, lanciata lo scorso giugno, è favorire, anche attraverso l’utilizzo da parte dei ristoratori, la produzione e la commercializzazione dell’extravergine Toscano IGP primo olio a denominazione d’Italia secondo l’ultimo rapporto Qualivita. Per informazioni www.oliotoscanoigp.it