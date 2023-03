Olimpia Regium batte Atlante Grosseto nel derby di alta classifica

Grosseto: Infranta l'imbattibilità casalinga dell'Atlante Grosseto superata dall'Olimpia Regium, in quello che è stato definito il derby di alta classifica.



2-5 il risultato finale, che penalizza i biancorossi di mister Izzo.

Neanche un minuto dal fischio d'inizio e subito in rete gli emiliani con Halitjana che replica al 4'. Il primo tempo finisce 2-0 per gli avversari.

Nella ripresa terza rete dell'Olimpia Regium al 6' con Mazzariol. Liburdi centra la porta al 12' ma al 15' sono ancora gli emiliani ad andare in gol con Halitjana e poi Ederson al 18'. Nel finale è Falaschi ad andare in rete al 19' ma non basta, la partita finisce con il risultato di 2-5 a favore dell'Olimpia Regium.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Libudi, Tamberi, Lessi. Allenatore Alessandro Izzo.

OLIMPIA REGIUM: Guennonna, Kelifa, Ederson, Giardino, Halitjana V., Caffarri, Arduini, Napolitano, Ruggiero, Halitjana F., Aquilini, Mazzariol. Allenatore Adam Paruto.

ARBITRI: Antonio Serra di Tivoli e Andrea Cattaneo di Civitavecchia; cronometrista Marco Paolino di Pisa.

MARCATORI: 1′ Halitjana V., 4′ Halitjana V. . 6′ st Mazzariol, 12′ st Liburdi, 15′ st Halitjana V., 18′ st Ederson, 19′ st Falaschi.