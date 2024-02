Cultura Oggi va in scena a Teatro il terzo spettacolo della rassegna teatrale "Non ci resta che ridere" 4 febbraio 2024

4 febbraio 2024 166

166 Stampa

Redazione

Grosseto: Domenica 4 febbraio alle ore 17,00 va in scena al Teatril terzo spettacolo della rassegna teatrale Non ci resta che ridere. A salire sul palco è il Laboratorio Teatrale "Su il sipario" di Orbetello con la commedia di Aldo Lo Castro "Tango, Monsieur!".

La compagnia, nata da poco tempo da un gruppo misto di Orbetello e Grosseto, è diretta dalla regia di Nicoletta Terzano e portano in scena uno degli spettacoli più divertenti e rappresentati di Lo Castro. Immaginate quattro donne innamorate, e diversissime tra loro, convocate lo stesso giorno, la stessa ora, nello stesso luogo per scoprire d’essere accomunate da un beffardo destino: l’essere mogli o fidanzate del medesimo uomo… Ma il proverbiale satanasso, si sa, fa le pentole ma non gli altrettanto proverbiali coperchi. Se l’impenitente donnaiolo pensava di liberarsi in un sol colpo delle quattro malcapitate, faceva davvero i conti senza l’oste, anzi, senza le ostesse! Sotto gli occhi esterrefatti del maggiordomo, gli eventi si evolvono in un comico crescendo, assumendo ora i toni del giallo, ora quelli del grottesco, fino all’inimmaginabile finale. Gli attori sono Enza Moscatelli, Sandra Bagnoli, Simona Bandettini, Catia Arzilli, Monia Benedetti, Mauro Rosari, Giorgio Viganò e Giuseppe Davitti. Biglietti all'edicola La Pace o a teatro a partire dalle 16,00. foto di repertorio Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Oggi va in scena a Teatro il terzo spettacolo della rassegna teatrale "Non ci resta che ridere" Oggi va in scena a Teatro il terzo spettacolo della rassegna teatrale "Non ci resta che ridere" 2024-02-04T11:39:00+01:00 230 it Oggi va in scena al Teatro il terzo spettacolo della rassegna teatrale Non ci resta che ridere PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/11/19/20201119111536-af8a1879.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/11/19/20201119111536-af8a1879.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 04 Feb 2024 11:39:00 GMT