Oggi parliamo di: … stasera domenica 7 eclissi totale di Luna

Grosseto: Stasera occhi puntati al cielo: si potrà ammirare un'eclissi lunare totale da tutta l'Italia. Prepararsi alle osservazioni poco prima delle ore 19:30, nell'imminenza del tramonto del Sole.

Ci sarà una spettacolare eclissi lunare totale che tingerà la Luna di rosso. Il nostro satellite, inghiottito dall’ombra della Terra, si vestirà di rosso, momento affascinante e bello, che nel corso dei secoli ha ispirato miti, leggende e paure.