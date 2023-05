Oggi parliamo di: … sport, passione e impegno

Grosseto: Tutti noi sappiamo quanto è importante lo sport per una sana crescita dei nostri ragazzi, fare sport fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. Una corretta pratica sportiva insegna il rispetto verso i propri compagni, l’importanza del gioco di squadra. La vittoria, la sconfitta sono parte integrante dello sport, momenti fondamentali per la crescita di un giovane, così come l’allenatore che gioca un ruolo fondamentale, saper motivare i propri ragazzi, il rispetto delle regole di gioco, sono aspetti fondamentali. Ruolo fondamentale quello dell’allenatore che agisce sulla personalità del ragazzo, sulle sue competenze, al fine di dare valore a impegno e sacrificio.





Per questo che oggi è un piacere parlare i due allenatori, Sonia Feltri e Fabrizio Rolando, che nel nostro territorio, hanno fatto dello sport passione e impegno. Sonia e Fabrizio uniti nella passione per la pallavolo, ma anche nella vita. La pallavolo, uno degli sport più conosciuti e praticati a livello mondiale.





Sonia Feltri, savonese di nascita, moglie di Fabrizio Rolando, in carriera è stata giocatrice in serie B a Genova, ma è nel beach volley che ha realizzato maggiormente ottenendo un grande terzo posto alle finali nazionali in coppia con Elisa Folco. È allenatrice di pallavolo da circa 20 anni e attualmente ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile e allenatore dell'Invicta Volleyball di Grosseto a stretto contatto col marito. Negli ultimi due anni con l'U15 ha vinto praticamente tutto: titolo territoriale e regionale e annovera la partecipazione a due finali nazionali.





Fabrizio Rolando, piemontese di Acqui Terme, è stato giocatore in serie B1 per ben 25 anni ad Asti, Busca, Albisola, Cetraro, Lavagna e infine a Grosseto. Ha iniziato contestualmente la carriera da allenatore appena maggiorenne. Ha ottenuto grandi successi sportivi da atleta tra cui la vittoria di una coppa Italia con Albisola. A Grosseto ha contribuito alla storica promozione in B. Smessi i panni da giocatore, ha deciso di proseguire la carriera da allenatore a Grosseto di cui è attualmente primo allenatore in serie B e in serie D e direttore tecnico del settore giovanile maschile.

Ha formato atleti del calibro di Giacomo Raffaelli, attualmente giocatore della Superlega, Pardo Mati classe 2006 in serie A3 a Brugherio, Leonardo Chiella, classe 2006 in A2 a Ravenna e Gabriele Spina, classe 2008 in serie B alla Lube Macerata. Negli ultimi due anni ha portato le squadre di Grosseto a giocare tre finali nazionali. Quest'anno oltre alla meritata salvezza in serie B, ha conquistato i play off di serie D con tutti atleti U18 e ha vinto i titoli territoriali U17 e U19 tenendo testa alla più blasonata società di Santa Croce. Insieme hanno due figlie entrambe pallavoliste.

Uno sport di squadra, la pallavolo, caratterizzato da un legame che unisce tutti i soggetti che appartengono al gruppo, tra tutti gli sport di squadra è probabilmente, lo sport dove non vi è contatto fisico; uno sport “pulito”, dove l’equilibrio si deve ritrovare in sé stessi e nell’intesa con i compagni.

Dal 2014 Sonia e Fabrizio hanno creato un evento che ha preso subito piede, il Volleycampmaremma al campeggio Cieloverde, che si realizza durante il periodo estivo. Il progetto è nato per colmare un piccolo gap notato tra la preparazione tecnica e fisica degli atleti grossetani rispetto ai concorrenti delle altre società. Il successo ottenuto in ambito nazionale ha fatto sì che molti atleti provenienti da ogni parte d'Italia decidessero di passare le vacanze ad allenarsi con l'Invicta. Attualmente il Camp estivo conta una partecipazione di oltre 300 atleti per una durata di 4 settimane. Un fiore all'occhiello per la società.

Ringraziando Sonia e Fabrizio per il loro impegno, preparazione e passione per lo sport della pallavolo nel nostro territorio, concludo con una frase di Nelson Mandela, “Un vincitore è un sognatore che non si è arreso”.