Come già in altri articoli ho parlato di donne impegnate nello sport, nell’arte della danza, oggi parliamo di sport e passione, con Antea Longo e il CrossFit.



Antea parlaci di te: “"Classe 1988 e laurea in economia aziendale alla Bocconi di Milano, a 24 anni avevo studiato in 3 continenti con scambi universitari, alle spalle una famiglia imprenditrice, che mi ha insegnato che se hai una visione devi provare a “fare”, non puoi avere paura di fallire. Ho sempre desiderato essere mamma e con mio marito da Milano siamo tornati a Grosseto, abbiamo avuto Vittoria e abbiamo iniziato in modi diversi a fare le nostre esperienze lavorative mettendo a frutto gli studi. Dopo la maternità ho scoperto il CrossFit, ho capito che era il mio sport". Ho iniziato ad investire tempo negli allenamenti e sono diventata istruttrice sempre per passione mentre ero mamma. Lavoravo 40 ore settimanali non in palestra e facevo consulenze per una piccola azienda di Roma di controllo di gestione. Quando abbiamo avuto il secondo figlio, Umberto, mi è stato proposto di aprire un box, ho accettato e ho capito che stava diventando il mio lavoro. Insegnare è stancante mentalmente e nel CrossFit anche fisicamente, richiede energia e sensibilità".





Perché le piccole conquiste: “Le piccole conquiste di ogni persona che passa da CrossFit FFA, quelle che vogliono condividere con me e quelle che sono lampanti, sono una delle cose per le quali sono più grata a fine giornata, sento che il posto che siamo riusciti a creare è realmente utile al benessere di tante persone”.

Essere donna, mamma e sportiva: "La mia vita da atleta la tengo un po’ nascosta perché quella sono io, quando gareggio non sono mamma, non sono box owner, non sono moglie, è il mio spazio di donna, di atleta. Nello sport o sei forte e ti qualifichi o resti a casa, aver raggiunto qualifiche per europeo e competizioni mondiali è una soddisfazione che posso condividere con pochi perché, in pochi possono realmente capire lo sforzo e costanza che richiedono, ma lo rifarei altre mille volte perché mi rende felice”.

Ricordiamo che il CrossFit, viene definito dagli esperti: “Un programma di rafforzamento e condizionamento fisico mirato ad acquisire benessere completo e generale. Consiste nello svolgere movimenti funzionali ad alta intensità costantemente variati”.

Ringraziando Antea per averci dato una bella testimonianza di come l’impegno e la passione sia l’elemento aggregante per superare ogni ostacolo. Non possiamo che concludere dicendo: "viva la passione viva lo sport".