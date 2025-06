Oggi parliamo di: .. Massimiliano Grassi

Massimiliano Grassi, giovane promessa grossetana di arrampicata sportiva.

Massimiliano si è distinto durante il campionato regionale Toscana nelle 2 specialità LEAD e BOULDER e si è classificato secondo, in tutte e 2 le specialità e nella combinata. Una stagione brillante, per il nostro atleta iniziata con uno straordinario risultato al Campionato Regionale Toscano FASI, che lo hanno visto impegnarsi e distinguersi in prove di alto livello, arrivando ad affermarsi tra i migliori giovani della disciplina.

Tutto questo gli ha permesso di accedere alla Serie A giovanile U17 della specialità che si terrà in 2 tappe, una a Verona l'altra a Cormayeur. Un grande risultato raggiunto dal giovane atleta Massimiliano Grassi che gli ha permesso di partecipare alla Coppa Italia di arrampicata sportiva. Si prospetta per il nostro atleta grossetano, impegno e determinazione per questa grande opportunità.