“Oggi parliamo di...”: la parabola del piccolo elefante legato alla cordicella

Il primo articolo di questo 2023 lo voglio dedicare alla libertà, e lo voglio fare attraverso un racconto, che ci farà capire come spesso i condizionamenti limitano il nostro essere liberi.



Il racconto parla di un viaggiatore che durante un viaggio in Africa per vitare questa bellissima e affascinante terra, attraversando luoghi e villaggi, notò che molti elefanti venivano utilizzati per molteplici mansioni, ma la cosa che lo colpì in modo particolare, fu che questi grandi animali erano tutti legati ad una cordicella, messa attorno ad una delle zampe, legata ad un paletto posizionato puntualmente vicino all’animale. Il viaggiatore non si capacitava del perché, un animale così grande non si ribellava a quella cordicella, non comprendeva la funzione di quella cordicella in quanto la potenza dell’elefante la avrebbe strappata facilmente.





Spinto dalla curiosità, chiese informazioni ad un addestratore, che gli spiegò in maniera chiara perché quei grossi elefanti rimanevano calmi e prigionieri di quel laccio. Vede caro viaggiatore “Quando gli elefanti sono solo dei cuccioli, usiamo un laccio di piccole dimensioni per tenerli, in quel momento è sufficiente per non essere spezzato. Quando crescono rimangono convinti di non poter rompere la corda, per questo rinunciano anche di cercare di scappare. “

Al viaggiatore fu subito chiaro senso, e capì, che noi spesso “ ragioniamo” come l’elefante. Per questo dobbiamo stare attenti alle “cordicelle”, perché ci impediscono di liberare il nostro presente. La libertà è un bene prezioso, dobbiamo vivere in modo consapevole, e porci sempre degli interrogativi. Questo racconto ci insegna a spezzare quelle cordicelle che ci limitano la vita, a rimuovere quei paletti che spesso qualcuno ci posiziona accanto.

VICTOR HUGO disse “La libertà è, nella filosofia, la ragione; nell'arte, l'ispirazione; nella politica, il diritto.” BUON 2023 a tutti