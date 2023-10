"Oggi parliamo di…": l’albergo galleggiante

Curiosità: Tra le tante idee che il mondo imprenditoriale ci offre, attenzione la merita l’albergo GALLEGGIANTE detto House Boat o Boat Resort.



L’idea nasce per creare un particolare albergo su piattaforme galleggianti e imbarcazioni.

Un albergo Galleggiante che, come ci dicono gli esperti, “ sia house boat o boat resort è sostanzialmente due cose: un modello di ospitalità originale, un modello di sviluppo turistico del territorio ecosostenibile”.





Ne parliamo con Riccardo Bini direttore, progetti e viluppo della società Change 4p srl, gli chiediamo di descriverci Houseboat:

“ si tratta di case galleggianti progettate per essere usata principalmente come abitazioni sull’acqua, attraccate in banchina e stazionate a un punto fisso a riva. Molte sono dotate di propulsione a motore e sono anche in grado di navigare. Le houseboat non sono una novità: lungo i canali e i fiumi di Paesi europei come la Francia, l’Olanda e l’Inghilterra, per non parlare della Scandinavia, le houseboat sono diffuse da diversi decenni e in alcuni casi formano dei veri e propri quartieri urbani completamente galleggianti. Anche negli Stati Uniti le houseboat fanno parte del paesaggio in città come Miami o San Francisco e non mancano anche nelle isole dei Caraibi “

In Italia?

“in Italia, continua Riccardo Bini, ormai da qualche anno vengono sperimentate le house boat in chiave turistica e alloggiativa con più o meno successo. Destinazione ideale è per esempio la laguna veneta dove esistono dagli Anni 90, ma ultimamente sono state collocate anche nel Marina di Rimini, così come a Roma lungo il fiume Tevere. L’ultimo progetto di house boat all’italiana concepite come albergo nautico diffuso è stato inserito nel porto di Su Siccu vicino Cagliari”.

Natura e ambiente un connubio perfetto: “ infatti continua Bini, la casa galleggiante è un’esperienza affascinante. Il grado di immersione nella natura, nei profumi del mare, nel silenzio e nelle suggestioni da vivere, è la caratteristica fondante dell’house boat experience. De Chenge Resort è una finestra sul mare. I colori del tramonto e le prime luci dell’alba sono uno spettacolo che l’affaccio diretto renderà ancora più coinvolgente ed emozionante.

Ringrazio Riccardo Bini per queste importanti informazioni; offrire situazioni ideali, ecosostenibili, per prendersi del tempo per sé stessi, legato alla sensazione di libertà che il mare ti offre, rende le house boat un investimento sul benessere importante per il futuro.