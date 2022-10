"Oggi parliamo di...": il valore della bellezza

Spunti per riflettere sulla bellezza……dall’arte……. alla cultura……alla scrittura…. alla vita di tutti i giorni.



Il vocabolario: “bellezza - [bel·léz·za] DEFINIZIONE

La qualità capace di appagare l'animo attraverso i sensi, divenendo oggetto di meritata e degna contemplazione; b. fisica; la b. del volto, delle membra, delle forme; b. spirituale; part., di spettacoli naturali, opere d'arte (ammirare la b. di un panorama; un quadro d'incomparabile b.), gesti o comportamenti morali (la b. di un atto eroico, della virtù) Bellezza greca, a proposito di aspetto o di lineamenti che ricordano le grandi opere della scultura greca -Persona o cosa che costituisce oggetto o motivo di grande ammirazione”

Ognuno di noi ha il suo modo di percepire la bellezza; fisica, spirituale, personale, ambientale, artistica, per questo oggi voglio soffermare l’attenzione sulla “bellezza” come portatrice di ricchezza e positività. Tralasciamo il concetto di bellezza fisica, spostiamo l’attenzione e il ragionamento su quanto la bellezza, nell’essere, nell’arte, nell’ambiente che ci circonda, nei modi di fare , abbia in positivo condizionato, ere e generazioni.

Maria Montessori scriveva: “È la bellezza in tutte le sue forme che aiuta l’uomo interiore a crescere”.

Proprio Maria Montessori, Pedagogista, sosteneva l’importanza della bellezza, cominciando dall’ambiente, da quel luogo in cui viviamo, ci rapportiamo e dove percepiamo stimoli, riferendosi proprio ad un “bell’ambiente”, pulito, ordinato, a misura di bambino, armonioso e curato.

Come disse Oriana Fallaci: “chi ha detto che essere belli vuol dire avere dei bei tratti……….. essere belli significa avere spirito, eleganza, dignità.”

La bellezza non dipende da ciò che di costoso si indossa, ma dal modo con cui si indossa qualsiasi cosa, il valore del cuore e degli occhi, fanno la differenza. Dobbiamo ragionare su una relazione poliedrica della bellezza, per capire le sinergie che la arricchiscono.

Marcello Veneziani nel Manifesto della bellezza ci dice: “La bellezza è la gloria del mondo cantata dalla luce. Non esiste bellezza nell’oscurità. Anche la notte acquista splendore se è accesa dal lume delle stelle o dalla chiarità della luna. La luce dà vita e dà forma alla bellezza…………....La bellezza è il profumo della realtà, la materia inseminata dalla forma. Il senso del bello è amicizia con il mondo, sposalizio con la natura, accordo con la vita nelle sue più intime fibre.”

Possiamo asserire che la vista del bello accompagna un sano processo di crescita, in quanto la bellezza stimola la fantasia e arricchisce il pensiero in positivo. E’ la cura che mettiamo nell’ambiente in cui viviamo, che lo rende bello, la bellezza di un discorso, la bellezza nelle azioni, la bellezza nell’arte, la bellezza nell’ambiente, la bellezza in quello che scriviamo, la ricerca della bellezza, inevitabilmente arricchisce la vita di colori, stimola passioni e motivazioni, allontana il “grigiore.