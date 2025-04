Oggi parliamo di: …. Finestre il nuovo libro di Giuseppina Maestrelli

Giuseppina Maestrelli, per tutti ‘Peppetta’, artista, scrittrice, fotografa attenta, ha partecipato a importanti mostre, si sta ultimamente dedicando alla scrittura. Ricordo i suoi lavori, “Dimmi ciao" e "Terra, mare e cielo", hanno permesso all’autrice di ricevere il ‘Collare Laurenziano’, un riconoscimento che viene assegnato agli artisti che si sono distinti per la loro attività, "Prima dell’Iphone", altro libro importante dell’artista Peppetta.

Oggi Giuseppina Maestrelli si presenta al pubblico con la sua nuova opera “Finestre”, casa editrice IBISKOS ULIVIERI, un “libro d’immagine, che parla di un tempo che fu, che parla di pensieri e cose accadute, da tenere sul tavolo del salotto tra le riviste di Design e di Moda”, come lo definisce Antonio Trapani Maggiore, Fascion Designer, che ha curato il design del libro. Come riportato nella prefazione, che ho curato personalmente, “Peppetta artista nel senso più ampio del termine, ci offre con questo libro un’opera d’arte a tutti gli effetti. Le sue parole sono pennellate che creano sulla pagina un mondo vibrante e suggestivo di racconti, con un pensiero sempre forte alla Maremma, la sua seconda casa”.

A Peppetta ho chiesto di spiegarci il motivo che l’ha portata a scrivere questo nuovo libro : “ho gettato un sassolino nello stagno dei ricordi e l'avventura è iniziata, i pensieri si sono moltiplicati come i cerchi nell'acqua. Cerco di contarli non è possibile, si confondono tra loro, il vissuto si intreccia con i se ed i ma, gli imprevisti con le certezze. La matita come la bacchetta di un direttore d'orchestra è riuscita a dare un ordine a immagini reali e fantasiose creando un racconto suggestivo e intrigante. Fotografie moderne ed antiche raccontano ciò che non esiste più, il futuro è nei disegni dell'amico Antonio che con uno stile inconfondibile mi ha donato, senza parole, la mia interiorità nascosta forse quella di tutti noi. ”

Una lettura che parla della vita, di oggi e di un tempo, un viaggio interiore di pensieri. Concludo salutando l’artista Peppetta, aspettando la data della presentazione del libro e augurando a tutti una BUONA PASQUA