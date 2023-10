"Oggi parliamo di...": Caterina Palmieri

Donna, mamma, un cognome importante, che ha fatto la storia del commercio della città di Grosseto. La mamma di Caterina, Vanna Moretti, la ricordiamo come titolare di “acqua e aria casa”, “cassetti argenterie”, da Lei, ci racconta Caterina, ho imparato molto, sin da piccola ho vissuto in una famiglia che aveva il “commercio nelle mani”.







Caterina Palmieri è laureata con 110 e lode in lettere moderne indirizzo artistico, come Lei stessa racconta: “la passione per l’arte, da quella etrusca a quella contemporanea, mi ha consentito di attivare una ginnastica mentale che mi ha portato a creare quello che oggi possiedo”.

Il suo atelier lo possiamo definire una galleria d’arte dell’abbigliamento, ogni angolo è curato, dentro vi è la sua vita, compreso il mobilio, dove ogni pezzo rappresenta per Caterina un ricordo importante della sua vita. Ultima iniziativa di Caterina Palmieri, quella di ieri pomeriggio presso il suo negozio in via Oriana Fallaci a Grosseto, dove è riuscita a creare un connubio, tra attività, solidarietà e sensibilizzazione, organizzando nel suo negozio una piccola maratona solidale a sostegno di Avis, con testimonial d’eccezione Ambra Sabatini, pluripremiata atleta paralimpica.





Come Lei stessa ha dichiarato: “Stare dalla parte della solidarietà è per noi un’azione normale, quotidiana. Da sempre, Palmieri ha voluto essere molto più di un negozio. La nostra filosofia si basa su un principio semplice: per stare bene serve fare comunità ed è esattamente questo quello che ogni giorno facciamo nei nostri punti vendita di Grosseto, Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia”. A Caterina Palmieri ho chiesto quale è il segreto del suo successo; Lei in maniera semplice ha risposto: “faccio quello che mi piace, la fatica non mi pesa, mi rigenera sempre, dandomi nuove energie, questo mi fa entrare in empatia con la gente, trasformando il rapporto con i clienti, oltre la vendita. In tutto questo fondamentali sono le mie collaboratrici, e mia sorella, “spalla” importante nella mia vita”. Un grazie a Caterina Palmieri per aver partecipato alla mia rubrica, non posso che concludere con una frase di Oscar Wilde: “Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto.”