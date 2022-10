Oggi parliamo di: … Arriva il libro per bambini “Correva l’anno 1328 GROSSETO Vince”

E’ un piacere presentarvi il mio progetto, a cui lavoro da più di un anno. Un progetto che ha come obiettivo far conoscere la storia locale ai più piccoli, il tutto affiancato al concetto di solidarietà.



Circa un anno fa, ho inviato all’amministrazione comunale di Grosseto, un progetto storico sull’assedio di Grosseto del 1328. Uno stimolo alla valorizzazione della storia locale. Questo anno la città di Grosseto nel mese di settembre, proprio nei giorni dell’assedio, ha rievocato l’evento, per le vie del centro storico cittadino. Un libro per bambini, che parla dell’assedio del 1328, con obiettivo di stimolare nei più piccoli interesse, conoscenza e curiosità per la storia locale e diffondere un messaggio importante, che “l’unione fa la forza”, uniti si può vincere anche quando crediamo che sia impossibile. Parlo di progetto, perché questo è il primo libro, che aprirà il percorso ad altri libri per i più piccoli in cui si parlerà di storia locale, Il ricavato della vendita verrà devoluto per finalità sociali.

In questa prima pubblicazione, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Italiana Persone Down Grosseto, a tale proposito ringrazio la presidente Sara Restante che ha accettato di partecipare a questo progetto.

Un doveroso e sentito ringraziamento all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI sezione di Grosseto, che ha coperto il costo della stampa, contribuendo in maniera fattiva, alla realizzazione del libro. Un particolare grazie a Maremmanews Edizioni, e all'editore Enrico Giacomelli per aver creduto a questo progetto. Grazie a tutti coloro che si sono prestati con la propria immagine alla realizzazione di questo libro. Il gioco di squadra funziona sempre, perché quando si è uniti si vince. Come ho scritto nel libro: “Questa è storia, la nostra storia, una storia che ci rende fieri di essere generazione inflessibile, più dura del macigno, non piegabile".

Vi aspetto alla presentazione del libro che si terrà martedì 1 novembre alle ore 15.30 presso il locale Nera Fondente in piazza del sale a Grosseto. Presenterà il giornalista Franco Ferretti.