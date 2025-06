Oggi parliamo di: ….. Alida Valli

Proprio ieri 31 maggio ricorreva la nascita di Alida Valli (in arte), nata a Pola ( oggi Croazia)nel 1921, madre istriana e padre trentino. Tutti la conosciamo come una delle più importanti attrici italiane, una grande interprete del cinema italiano e non solo, riconosciuta e apprezzata, nel cinema mondiale. Di rara bellezza, ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Leone d'oro alla carriera, due David di Donatello, il Nastro d'argento e una candidatura al Golden Globe.

Lunga la sua carriera, ha lavorato con i più grandi registri del momento. Qualche anno prima di morire nel 2004, la Croazia decise di premiarla come grande artista croata, ma lei rifiutò il premio affermando: "Sono nata italiana e voglio morire italiana". Alida Valli muore nella sua abitazione a Roma il 22 aprile 2006, all'età di 84 anni, è stata tumulata nel cimitero monumentale del Verano di Roma.