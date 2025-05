Oggi parliamo di: ... 4 maggio 1861 nascita dell'Esercito Italiano

Era il 4 maggio del 1861, quando il Ministro della Guerra Manfredo Fanti decretava con apposito provvedimento la fine dell'Armata Sarda e la nascita dell'Esercito Italiano. "Vista la legge in data 17 marzo 1861, con la quale S.M. ha assunto il titolo di Re d'Italia, il sottoscritto rende noto a tutte le Autorità, Corpi ed Uffici militari che d'ora in poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito Italiano, rimanendo abolita l'antica denominazione di Armata Sarda. "Firmato Manfredo Fanti, Ministro della Guerra.

Vittorio Emanuele II fece riconvertire la vecchia Armata Sarda nel primo Esercito Italiano, in quanto il piccolo esercito regionale del Re di Sardegna non poteva più assolvere i compiti su base nazionale.





da: https://www.difesa.it/area-storica-html/uniformitradizioni/nascita-ei/26628.html