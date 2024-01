Oggi Festa del Tricolore esponete la nostra bandiera più grande a terra e a bordo

Grosseto: Si, oggi Artemare Club partecipa alla Festa del Tricolore - Giornata nazionale della bandiera o Giornata Tricolore, istituita per ricordare la nascita della bandiera nazionale, che si festeggia ogni anno il 7 gennaio, con le celebrazioni ufficiali.



Ricorda il comandante Daniele Busetto che la giornata è stata istituita dalla legge n. 671 del 31 dicembre 1996 con l'intenzione di celebrare il bicentenario della nascita a Reggio Emilia della bandiera italiana, in precedenza i colori nazionali italiani erano già comparsi sulle coccarde tricolori e su alcuni vessilli militari ma il 7 gennaio 1797, per la prima volta il Tricolore venne adottato ufficialmente da uno Stato italiano sovrano. A suggerire l'adozione di una bandiera verde, bianca e rossa fu Giuseppe Compagnoni, che per tale motivo è conosciuto come il "Padre del Tricolore" In seguito la bandiera verde, bianca e rossa è stata adottata da altri due Stati napoleonici, la Repubblica Italiana e il successivo Regno d'Italia. Terminata l'epoca napoleonica, il Tricolore si diffuse come uno dei simboli della lotta risorgimentale. Nel 1860 il Tricolore italiano venne scelto come bandiera nazionale dal Regno delle Due Sicilie, mentre il 17 marzo 1861, con la proclamazione del Regno d'Italia, la bandiera verde, bianca e rossa diventò il vessillo nazionale dell'Italia unita, sebbene non ufficialmente riconosciuta da una legge specifica, il suo riconoscimento si ebbe il 12 giugno del 1946 grazie a un decreto legislativo del Presidente del Consiglio, dove si adottava ufficialmente il Tricolore come bandiera nazionale della neonata Repubblica Italiana, decisione ratificata il 24 marzo 1947 dall'Assemblea Costituente che decretò, nel contempo, l'inserimento, nell'articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana, del testo “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.

Nel giorno della Festa del Tricolore la bandiera italiana deve essere esposta in tutti gli uffici pubblici e istituzionali ed è buona consuetudine anche a bordo nell'asta di posta quella di dimensioni maggiori, come nella sede di Artemare Club dove sventola dal balcone “plancia” dell’Associazione la bandiera navale italiana di uno degli imbarchi del suo presidente e sulla barca Toi et Moi di Alessandro Maria Rinaldi, molto conosciuta nel mare di Maremma, quella mercantile oltre i guidoni previsti dal galateo del diporto.