Offerte di lavoro centro servizi Grosseto

1) Albergo a pochi chilometri da Grosseto ricerca

- -Cameriera ai piani con esperienza settore alberghiero 24 ore settimanali a partire dal 15/09/2025 o dal 1° ottobre fino al 31/12/2025. Semmai da riconfermare per periodo estivo

- Cameriere di sala con esperienza e proveniente da scuola alberghiera, buona conoscenza lingua inglese 24 ore settimanali orario serale dalle ore 18:00, a partire dal 1° ottobre fino al 31 gennaio 2026. Semmai da riconfermare per periodo estivo

- Cameriera sala colazioni con esperienza alberghiera, buona conoscenza lingua inglese a 30 ore settimanali a partire dal 1° novembre 2025 fino al 31 gennaio 2026

2) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un/una receptionist con esperienza nel settore inglese e/o tedesco non alloggio pat b automuniti da ottobre/novembre 2025 a ottobre 2026 con possibilità di prolungamento orario invernale lunedì- venerdì dalle 9.00 alle 17.00 orario estivo su turni con 1gg di riposo

3) Albergo nella zona di Monte Argentario ricerca con possibilità di assunzione a tempo indeterminato all’inizio contratto di 1 anno con alloggio uno chef de rang con esperienza di gestione della sala e un commis di sala con almeno minima esperienza

4) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore orario serale lavoro annuale non alloggio

5) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala apprendista preferibile minima esperienza orario serale possibilità di lavoro continuativo non alloggio

7) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca per 2 mesi (settembre-Ottobre): non alloggio e poi per la stagione estiva 2026 da marzo/aprile

- n. 1 figura di portiere turnante con obbligo di 2 notti su 5 giorni lavorativi , 2 feste esperienza minima nel settore conoscenza lingua inglese e pc

8) Pizzeria a Grosseto ricerca anche prima esperienza un aiuto pizzaiolo apprendista orario serale 17.00-23.00 non alloggio all’inizio venerdì sabato e domenica con possibilità di lavorare poi tutte le sere

9) Campeggio nella zona delle Rocchette non alloggio ricerca : ASSISTENTE ALLE VENDITE - GESTIONE PORTALI E PRENOTAZIONI specializzato nella gestione di portali digitali e sistemi di prenotazione online.

Responsabilità principali:

· Gestione e aggiornamento dei principali portali OTA (Online Travel Agency) come Booking.com, Expedia, Airbnb

· Monitoraggio delle prenotazioni e coordinamento con il team operativo

· Ottimizzazione delle schede prodotto e gestione delle tariffe

· Assistenza clienti pre e post vendita attraverso i canali digitali

· Analisi delle performance e reportistica periodica

Requisiti:

· Esperienza pregressa nella gestione di portali di prenotazione

· Conoscenza dei principali OTA e channel manager

· Competenze informatiche e familiarità con i CRM

· Precisione, organizzazione e orientamento al risultato

· Buone capacità comunicative

· Lingua Inglese e tedesco

Offriamo:

· Contratto a tempo determinato/indeterminato (all’inizio 6/10 mesi di lavoro dalle 9.00 alle 17.00 o dalle 10 alle 18.00 dal lunedì al venerdì)

· Formazione specifica sui nostri strumenti

· Ambiente dinamico e in crescita

· Opportunità di sviluppo professionale

10) Ristorante all’alberese ricerca una cameriera di sala per fine settembre e primi di ottobre 2025 e poi da pasqua a ottobre per il 2026 orario solo serale pat b automunita non alloggio e si valuta un cuoco/a con esperienza pluriennale nel settore di cucina di carne subito da marzo/aprile 2026 con una stagione molto lunga fino a ottobre 2026 orario principalmente serale solo aprile/maggio anche il giorno non alloggio

11) Albergo nelle vicinanze di Roccastrada ricerca dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026 un cuoco/a automunito con esperienza nei ristoranti di specialità maremmane specialmente terra aperto anche a ricette rivisitate preferibile con diploma alberghiero o titolo di studio orario solo la sera e preparazione dolci n per colazioni

12) Ristorante ad Orbetello ricerca un/una lavapiatti non alloggio personale della zona o zone limitrofe dal 1 ottobre al 31 dicembre 2h la mattina e 2h la sera gennaio/febbraio chiusura ripresa della stagione forse febbraio se no marzo possibilità di un lavoro continuativo preferibile esperienza almeno minima nel settore

13) Albergo a Scansano ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese discreta orario per ottobre solo serale dalle 18 in poi poi venerdì /sabato e domenica con vitto e alloggio e una receptionist con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese con orario part time non alloggio pat b automunita/o

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida!!!!!!!!!!!!!!!!!inserendo il numero o i numeri obbligatorio (Referente Dott.ssa Tommasini Francesca)



