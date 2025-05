Offerte aziende centro servizi Grosseto

1) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un addetta pulizie per 4/5 ore la mattina dalle 5.00/6.00 di mattina fino alle 10 da maggio a settembre pat b automunito/a

2)) Pubblico esercizio a Magliano in Toscana ricerca un aiuto cuoco con minima esperienza stagione lunga da fine maggio a ottobre con possibilità di lavorare tutto l’anno orario solo serale pat b automuniti non alloggio

3)Ristorante a Monte Argentario ricerca urgentemente per una stagione lunga da maggio a ottobre con possibilità di lavorare anche nel periodo invernale un cuoco/a con esperienza di cucina di pesce con 1 gg di riposo vitto e alloggio

4) Ristorante ad Alberese ricerca urgentemente un cuoco/a con esperienza di gestione di cucina di carne orario serale in settimana con 1 gg di riposo sempre mentre nel weekeend orario spezzato da maggio a novembre stagione lunga poi con possibilità di iniziare subito a marzo 2026 non alloggio pat b automunita/o

5) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco preferibile con minima esperienza da maggio a ottobre con vitto e alloggio

6) Bar a Capalbio ricerca un aiuto cuoco/a lavoro annuale con almeno minima esperienza nel settore non alloggio

7) Bar a Grosseto ricerca un barman con esperienza nel settore di diversi anni obbligatoria orario dalle 16.30 a max le 24 1 gg di riposo all’inizio contratto a tempo determinato successivamente a tempo indeterminato

8) Albergo a Marina di Grosseto ricerca una cameriera di sala con almeno minima esperienza orario spezzato la sera max alle 22.00 non alloggio 1gg di riposo da maggio a ottobre con possibilità di lavorare nei periodo invernali .

9) Albergo a Punta Ala ricerca un magazziniere con esperienza nel settore di merci in entrata dal 7 maggio al 10 ottobre orario turno unico con 2gg spezzato max fino alle 23.30 con vitto e alloggio si preferisce personale della zona o Provincia di Grosseto

10) Struttura a Marina di Grosseto ricerca da maggio fine agosto un addetto pulizia/operaio che si occupi dei servizi igienici pulizia del verde orario spezzato (7.00/10.00 e 16.00/19.00) 1 gg libero minima esperienza , un accompagnatore alla piazzole anche prima esperienza mesi luglio e agosto orario spezzato part time 34h settimanali 1gg di riposo conoscenza lingua inglese , reception front office per i mesi di luglio e agosto orario spezzato (dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 16.00 e dalle 20.00 alle 23.00) 1gg di riposo conoscenza lingua inglese preferibile tedesco e minima esperienza non alloggio per tutte le figure

11) Campeggio/villaggio nella zona di Orbetello ricerca un addetto amministrazione (gestire le pratiche della struttura) dal 15 maggio al 31 ottobre con possibilità di assunzione a tempo indeterminato pat b automunito non alloggio contratto full time giorno di riposo

12) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un capo partita /cuoco con esperienza nel settore stagione lunga maggio/ottobre con vitto e alloggio

13) Ristorante vicino Castiglione della Pescaia ricerca urgentemente con possibilità di lavorare nei weekend invernali un cameriere di sala preferibile minima esperienza e un aiuto cuoco/a preferibile minima esperienza orario possibilità di fare turno unico che spezzato pat b automuniti non alloggio urgente

14) Ristorante a Principina a Mare ricerca un aiuto pizzaiolo con esperienza nel settore da maggio a settembre si valuta alloggio ma si preferisce personale della zona o zone limitrofe.

15) Stabilimento balneare zona Albinia ricerca un tuttofare di cucina con almeno minima esperienza dalle 7.30 alle 15.00 che si occupi dei panini e della friggitrice pat b automunito non alloggio da maggio a settembre

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida!!!!!!!!!!!!!!!!!) o telefonare allo 0564416375