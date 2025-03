Grosseto: Ecco le ultime offerte di lavoro dalle aziende del Centro Servizi Grosseto.

1) Stabilimento a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco con contratto di apprendistato preferibile minima esperienza orario spezzato due mezze giornate di riposo da maggio a settembre/ottobre

3) Azienda nella zona di Capalbio ricerca una massaggiatrice con esperienza nel settore da aprile a fine ottobre con vitto e alloggio

4)Campeggio alle rocchette ricerca un aiuto ricevimento/informazioni meglio se ha lavorato con impianti sportivi legato ad escursioni con biciclette conoscenza della lingua inglese 4 mesi di lavoro non alloggio pat b automunito orario su turni continuati e un addetto ricevimento da maggio a settembre minima esperienza orario su turni continuati non alloggio pat b automunito

5) Stabilimento balneare a Principina a Mare ricerca da fine maggio a metà settembre una cuoca con esperienza per turno per pranzo per la spiaggia dalle 10.00 alle 15.00 , 2 bariste con esperienza nel settore turni continuati uno dalle 7.30 alle 14.30 e uno dalle 13.30 alle 20.30 indicativo preferibile minima esperienza di cocktails di base e 1 addetta reception con almeno minima esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese per un part time dalle 8 alle 13.30 o dalle 13.30 alle 19.00 orari su turni a rotazione da fine maggio a metà settembre

7) Pizzeria a Principina a Mare ricerca da aprile a settembre un pizzaiolo con esperienza nel settore orario serale da aprile a settembre e una cameriera con minima esperienza orario serale si valuta alloggio ma si preferisce personale della zona

9) Pubblico esercizio a Principina a Mare ricerca da giugno a settembre un aiuto cuoca per i primi e gli antipasti con almeno minima esperienza orario serale 17.00/23.00 e un aiuto pizzaiolo preferibile con minima esperienza per condire e infornare orario solo serale 17.00-23.00

10) Ristorante a principina a Mare ricerca un aiuto cuoco alla friggitrice e dolci orario spezzato sempre da aprile fine ottobre non alloggio

11) Bar a Ribolla ricerca per tutto l anno una barista/caffetteria con almeno minima esperienza di bar e caffè 1gg di riposo orario su turni 9.00-16.00 o dalle 16.00 alle 23.00 non alloggio personale della zona o zone limitrofe pat b automunite se non del luogo

12) Pubblico esercizio a Marina di Grosseto ricerca un pizzaiolo con esperienza nel settore pat b automunito da aprile a ottobre non alloggio

13) Pubblico esercizio all’Alberese ricerca un aiuto cuoca con esperienza almeno minima nel settore orario dal lunedì al mercoledi serale giovedì di riposo e fine settimana spezzato stagione molto lunga fino al 8/12/2025 pat b automunita obbligatorio non alloggio urgente!!!!!!!!!

14) Albergo a Orbetello ricerca un Capo Ricevimento con esperienza nel settore dell’accoglienza due lingue tra inglese/francese/tedesco orario solo di giorno dalle 9.00 alle 16.00 con possibilità di alloggio contratto a tempo determinato per 10 mesi

15) Residence nelle vicinanze di Principina a Mare ricerca da metà maggio a fine settembre un cuoco/a con minima esperienza pochi coperti orario 11.30-14.30 e 18.30-22.30 al max con 1gg di riposo, un cameriere di sala minima esperienza orario serale e 2 cameriere ai piani con minima esperienza orario part time la mattina dalle 8.00 alle 13.00 per tutte le tre mansioni pat b automuniti obbligatorio

16) Struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca 2 bagnini con brevetto acque interne per piscina orario su turni giugno/settembre

17) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un addetta pulizie per 4/5 ore la mattina dalle 5.00/6.00 di mattina e una lavapiatti con esperienza minima nel settore dalle 1100 alle 15.00 per turno del pranzo per l’addetta alle pulizie pat b automunita

18) Stabilimento balneare alla Giannella ricerca un bagnino con brevetto anche senza esperienza dal 1 giugno al 30 settembre orario su turni anche part time e un barista/sala minima esperienza orario dalle 15.00 alle 22.00 con possibilità di fare il part time dalle 17.00 alle 22.00 da giugno a settembre

20) Albergo all ‘Argentario ricerca un aiuto cuoco e un lavapiatti dal 17 aprile al 31 maggio part time 24h dal 1 giugno al 15 settembre full time con 1gg di riposo possibilità di fare orario spezzato max fino alle 22.40 si valuta anche orario part time per tutta la stagione non alloggio

21) Pubblico esercizio a Magliano in Toscana ricerca un aiuto cuoco e un cameriere di sala con minima esperienza stagione lunga da fine marzo a ottobre orario solo serale pat b automuniti non alloggio

22) Azienda a Paganico ricerca un addetta pulizie/colazioni con minima esperienza in una delle due mansioni orario 9.00-13.00 o 10.00-14.00 da aprile a ottobre non alloggio pat b automunita

PER CANDIDARSI ALLE OFFERTE DI LAVORO INVIARE UN CURRICULUM A grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida) o telefonare allo 0564416375