Offerta formativa per lo studio della lingua inglese dell’Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena

Follonica: Molte le opportunità che l’Istituto offre ai suoi alunni per lo studio della lingua Inglese sin dalla scuola di infanzia dove le maestre, utilizzando le nuove tecnologie e un approccio ludico e interattivo, insegnano ai bambini le prime parole relative al mondo che li circonda. Attraverso attività creative, giochi educativi e l’uso di risorse digitali i bambini sviluppano le competenze linguistiche in modo naturale. Le lezioni includono canzoni, storie e attività pratiche per favorire l’immersione linguistica. Inoltre dall’anno scorso le scuole di infanzia dell’Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena: I Melograni e Il Fontino propongono a tutti i loro alunni il Progetto Trinity Stars. Il Trinity Stars Award è stato ideato per incoraggiare l’apprendimento della lingua inglese da parte di alunni d’età compresa tra i 3 e i 12 anni.







I bambini, guidati dai propri insegnanti preparano brevi dialoghi, canzoni, filastrocche e li presentano come gruppo all’esperto Trinity che assisterà alla performance.

Trinity Stars non è un esame e non prevede promozioni o bocciature. In linea con le più recenti ricerche nell’ambito della metodologia delle lingue per i più piccoli, Trinity Stars si presenta come un eccellente strumento didattico-formativo .

Le docenti della scuola di infanzia del Fontino e dei Melograni con entusiasmo l’anno scorso per la prima volta hanno proposto questo progetto che ha avuto una calorosissima accoglienza da parte dei genitori .

Un progetto innovativo che motiva i bambini allo studio della lingua inglese in modo giocoso e gratificante: tutti gli alunni hanno ricevuto una medaglia al termine della performance.

Il progetto trinity stars per i bambini dell’infanzia è stato introdotto per varie motivazioni: incoraggia la cooperazione, l’interazione e la comunicazione in inglese; permette di insegnare in modo olistico includendo lingua, emozioni, immaginazione, intuizione, memoria, azione e leadership; dà ai bambini un senso di appagamento e di soddisfazione; tali esperienze positive stimolano l’apprendimento linguistico; fornisce supporto e formazione ai docenti, infatti i docenti durante tutto l’anno hanno avuto supporto di esperti Trinity.

Il progetto sarà realizzato anche questo anno visto il successo che ha avuto.

L’offerta formativa per la lingua inglese prosegue alla scuola primaria non creando fratture ,ma passando ad approfondire lo studio della lingua inglese con un metodo a spirale allargando il vocabulary e introducendo le prime strutture. Anche alla primaria l’uso delle nuove tecnologie giocano un ruolo chiave con l’utilizzo di libri digitali ricchi di immagini, audio e video. Inizia l’utilizzo di app educative, piattaforme interattive e strumenti digitali. Le lezioni si concentrano su attività pratiche, video interattivi e giochi online, promuovendo l’interazione tra pari e la motivazione allo studio della lingua. Gli alunni della classe quinta vengono candidati all’esame trinity GESE grade 1 arricchendo lo studio della lingua inglese con una preparazione extracurricolare tenuta da una docente madrelingua.

Gli esami trinity Gese proseguono fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani dove gli alunni iniziano ad affrontare i grades Elementary.

Nessuna frattura nel passaggio da un ordine di scuola all’altro dell’Istituto perché i curricoli verticali sono stati elaborati dai docenti dei tre ordini di scuola prevedendo il passaggio ad un tipo di studio più impegnativo. Nella scuola secondaria di primo grado lo studio della lingua inglese si arricchisce di una prospettiva più approfondita e finalizzata alla competenza comunicativa. Le lezioni integrano approfondimenti grammaticali con attività pratiche come debates, presentazioni e discussioni guidate. L’uso di risorse multimediali come video, podcast e giochi interattivi contribuisce a rendere l’apprendimento più coinvolgente. L’obiettivo è sviluppare la competenza comunicativa orale e scritta della lingua.

L’uso di google workspace consente al docente di caricare materiale motivante sul quale gli alunni possono lavorare, dagli esercizi interattivi dove gli alunni ricevono un feedback immediato, agli esercizi fatti su google moduli, ai giochi educativi ,al software per la produzione di prodotti digitali da presentare alla classe su argomenti studiati muovendo i primi passi nell’approccio CLIL dove si integra l’insegnamento della lingua inglese con materie non linguistiche: geografia, storia e scienze potenziando sia la competenza linguistica sia quella disciplinare.

Altra grande opportunità in lingua inglese offerta agli alunni dell’Istituto comprensivo leopoldo 2 di Lorena di Follonica è il SUMMER CAMP che viene realizzato nella prima settimana di Luglio per gli alunni dalla prima classe della scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. Un progetto proposto ormai da 6 anni nell’istituto che solo la pausa del Covid ha bloccato per due anni. I ragazzi e le ragazze dell’Istituto comprensivo Leopoldo 2 di Lorena suddivisi per eta’ e livelli di competenza frequentano un percorso didattico di una settimana di full immersion in lingua inglese sotto la guida di tutors madrelingua inglese. Il percorso che impegna gli alunni dalle 9 della mattina alle 16 del pomeriggio dal lunedì al venerdi prevede ogni giorno attività diverse secondo un programma presentato ai genitori e durante la giornata è bandito l’uso della lingua italiana. L’English Summer camp viene realizzato nel plesso della scuola primaria Don Milani dotata di un giardino a 360 gradi intorno alla scuola, una grande palestra interna, un teatro con palco dove alla fine della settimana i ragazzi presentano uno show ai genitori. Inoltre viene anche utilizzata l’aula all’aperto allestita in una parte del giardino della scuola. Agli alunni viene proposta una didattica declinata in compiti di realtà, canzoni, teatro, attività fisica in Inglese calibrata a seconda dell’età e delle competenze linguistiche degli alunni. Il progetto proposto e coordinato dalle tre professoresse di Inglese della scuola secondaria di primo grado Bugiani: Monica Grandi, Antonella Massai e Renata Mischi ha trovato una sempre più calorosa accoglienza di alunni/e e genitori. Ultima, ma non meno importante l’esperienza dei Christmas Carols , una esperienza che fanno da molti anni tutti gli alunni dell’Istituto delle classi quinte delle scuole primarie Bruno Buozzi e Don Milani e delle classi prime della secondaria di primo grado Arrigo Bugiani. Gli alunni in due sfilate, cantando tradizionali canzoni in Inglese, portano la magia del Natale per le vie della città di Follonica.

Tanti progetti per motivare gli studenti allo studio della lingua Inglese e per far sviluppare una competenza comunicativa in Inglese necessaria per il loro futuro.