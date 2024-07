ODG cancellazione piano governativo tagli risorse comunali, la precisazione di Forza Italia

Grosseto: “Nel consiglio comunale svoltosi in data 18 luglio 2024 è stato dibattuto e respinto l'ordine del giorno presentato dai capigruppo di Grosseto Città Aperta e Partito Democratico, che chiedeva la cancellazione del piano governativo di tagli alle risorse comunali. Forza Italia PPE intende fare alcune precisazioni a riguardo.

In primo luogo, occorre rilevare che il taglio non riguarda i fondi del Pnrr, ma la riduzione delle risorse già decisa nel Bilancio dello Stato approvato a dicembre 2023. Inoltre, il decreto del MEF esclude eventuali tagli per le scuole e servizi ai cittadini. I tagli coinvolgeranno i Comuni che hanno ottenuto una maggiore quota di finanziamento, soprattutto per le infrastrutture. Ad oggi alcuni Comuni hanno ricevuto benefici maggiori ed altri minori; è giusto, quindi, far quadrare i conti e l'intervento del Governo va proprio in questa direzione. Questo Governo a guida Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ha permesso di raggiungere, come nazione, dei record che sono stati riconosciuti dalla Commissione europea: l’Italia è infatti al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr; siamo lo Stato membro che ha ricevuto finora l’importo maggiore, pari a 113,5 miliardi di euro a fronte dei 194 miliardi, quasi e mezzo, previsti, ovvero il 58,4% del totale del nostro Pnrr", termina la nota.