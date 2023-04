“OBIETTIVO TERRA 2023”: menzione alla Toscana come "Area Costiera"

Vince Franco Tulli con la foto di una stella gorgone immortalata nelle acque dell'Area marina protetta Isole Egadi in Sicilia.



Roma: È Franco Tulli il vincitore della XIV edizione di “Obiettivo Terra” 2023, il concorso fotografico dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle Aree protette d'Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, con la main partnership di Cobat e Bluarancio quale digital partner, per celebrare la 54esima Giornata Mondiale della Terra, che si è festeggiata, in tutto il mondo, il 22 aprile. La foto vincitrice ritrae un meraviglioso esemplare di stella gorgone immortalata sui fondali dell'isola di Marettimo, nelle acque dell'Area marina protetta Isole Egadi (Sicilia).

Con questo fortunato scatto, tra le 849 fotografie candidate, il vincitore si è aggiudicato il primo premio di € 1.000 (euro mille), la targa e la copertina del volume “Obiettivo Terra 2023: l’Italia amata dagli italiani”, oltre all'onore di veder la foto esposta al pubblico in gigantografia, fino al 2 maggio, sulla facciata di Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana a Roma.





La cerimonia di premiazione si è svolta il 21 aprile in diretta phygital da Palazzetto Mattei in Villa Celimontana a Roma. I premi di “Obiettivo Terra” 2023 sono stati consegnati dai rappresentanti dei soggetti promotori del concorso, Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente di Fondazione UniVerde, Rossella Belluso, Segretario Generale della Società Geografica Italiana e da Gianluca Cencia, Amministratore Delegato di Haiki+, sub-holding del Gruppo Innovatec dedicata all’economia circolare (di cui è entrata a far parte dal 2021 Cobat, Main partner del concorso).





Un riconoscimento alla Toscana: la Menzione “Area costiera” (in collaborazione con Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera) è stata attribuita alla foto di Antonio Sapienza che ritrae il mare d'inverno ad Alberese, nel cuore del Parco regionale della Maremma. Il riconoscimento è stato conferito alla presenza del Capitano di Vascello, Francesco Tomas (Capo Reparto Ambientale Marino, Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera) e di: Francesca Olivi e Roberta Governi (Responsabile settore tecnico e Responsabile servizi amministrativi del Parco), Emanuele Coppola (documentarista, fotografo e componente della Giuria esperti di Obiettivo Terra 2023 e Presidente dell'Associazione Gruppo Foca Monaca).





Oltre ai premi ai partecipanti, è stato attribuito il Premio “Parco Inclusivo” 2023, in collaborazione con FIABA Onlus e Federparchi, al Parco nazionale delle Colline Metallifere, uno tra i primi geoparchi istituiti in Italia e aderente alla rete mondiale ed europea dei Geoparchi UNESCO. Il riconoscimento è stato consegnato da Giuseppe Trieste (Presidente FIABA Onlus) e da Francesco Carlucci (Direttore Federparchi) a Fabrizio Santini (Responsabile CETS e accessibilità del Parco). L'Ente si è distinto per il lavoro svolto nei musei attraverso l'erogazione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale, la certificazione delle strutture museali accessibili e per la particolare attenzione alla multisensorialità.

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde: “Le Aree protette italiane assicurano un contributo importantissimo al turismo sostenibile e, in particolare, sono centrali nell'azione di contrasto dello spopolamento delle aree interne e del cambiamento climatico. Proprio com'è nello spirito di Obiettivo Terra, occorre sviluppare una maggiore attenzione agli ecosistemi e alla necessità di tutela delle bellezze del nostro Paese. In queste 14 edizioni, il concorso si è arricchito di migliaia di splendide foto, di tante collaborazioni con rilevanti realtà del nostro Paese; uno stimolo affinché la nostra meravigliosa rete di biodiversità, la più importante d'Europa, sia rigorosamente protetta e valorizzata. Questo bisogno di natura deve trovare nelle Aree protette una capacità di risposta e una gestione sostenibile di tutte le attività, a partire da quelle turistiche”.