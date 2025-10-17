Obiettivo benessere, ecco i corsi posturali per il personale Asl delle Colline metallifere

A Follonica incontri settimanali per imparare movimenti e posizioni che migliorano la salute osseo-articolare

Grosseto: Sono attivi al distretto sanitario di Follonica i corsi di educazione posturale per i dipendenti dell’Azienda Usl Toscana sud est. Il progetto è organizzato dalle Uosd Benessere organizzativo e Clima interno con la collaborazione del dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della Riabilitazione e della prevenzione Asl Tse.

L’opportunità è aperta a tutti i dipendenti dell’Azienda sanitaria afferenti alle Colline Metallifere.

I corsi non sono un percorso di tipo sanitario, ma un'occasione per fronteggiare e prevenire i disturbi muscolo scheletrici con tecniche che utilizzano la percezione, l'attenzione e la consapevolezza del movimento, adeguando gli esercizi al proprio ritmo personale. I corsi vengono organizzati fuori dall’orario di lavoro, sono offerti dall'Azienda in forma del tutto gratuita ai propri dipendenti. A condurli sono docenti fisioterapisti interni con un programma che prevede 8 sedute di un’ora e mezza, con frequenza settimanale.

Ai dipendenti partecipanti al corso, tenuto dalla fisioterapista Camilla Claudia Cigna, hanno dato il benvenuto mercoledì scorso, 15 ottobre, i responsabili Asl delle Colline Metallifere. Erano presenti Luigi Quattrucci per l’U.F. Cure primarie, Debora Maria Rucci per la Riabilitazione funzionale, Carla Gemignani e Annalisa Raia, rispettivamente responsabile e coordinatrice infermieristica, che hanno espresso la volontà di replicare nel prossimo futuro una seconda edizione.