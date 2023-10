Obesity Day 2023: iniziative di screening per l'obesità sarcopenica negli over65

Valutazioni gratis ad accesso libero Martedì 10 ottobre, stanza Medicina dello sport, piano terra di Villa Pizzetti, 9.30-12.30 e 14.30 - 16

Grosseto: Martedì 10 ottobre torna l’appuntamento con l’Obesity Day, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione sull’obesità promossa da ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.

La Asl Toscana sud est aderisce alla giornata con un open day dedicato in particolare alle persone anziane a rischio di sviluppare l'obesità sarcopenica, tema dell'iniziativa 2023, una condizione di sovrappeso in cui si assiste contemporaneamente alla progressiva scomparsa della massa muscolare.

Il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana sud est, avvalendosi di medici specialisti in Scienza dell’alimentazione e di medici Igienisti, afferenti a Igiene degli alimenti e della nutrizione Area Est e Area Sud e dei dietisti della Dietetica - Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione, offrirà la valutazione gratuita dello stato di nutrizione agli utenti ultra sessantacinquenni. In dettaglio sarà effettuata la valutazione antropometrica (rilevazione peso, altezza e circonferenza vita), verrà somministrato un test di screening per individuare i soggetti a rischio di sarcopenia e distribuito materiale informativo.

A Grosseto, l'iniziativa è realizzata presso la sede Asl di Villa Pizzetti, via Cimabue 109, piano terra, stanza Medicina dello Sport, con orario 9.30-12.30 e 14.30 - 16.

“L’obiettivo di questa iniziativa per il 2023 è contribuire a sensibilizzare i cittadini sui temi della prevenzione, diagnosi precoce e trattamento dell’obesità sarcopenica – spiega la dottoressa Giovanna liberati, direttore Igiene degli alimenti e della Nutrizione ASL Toscana Sud Est Area Sud -

L’obesità sarcopenica viene definita come la coesistenza di eccesso di adiposità (obesità) e scarsa massa/forza/funzione muscolare (sarcopenia). La componente sarcopenica è presente sino all’80% degli anziani con obesità. Si stima che l’obesità colpisca il 18-30% delle persone con età superiore ai 65 anni. In Italia, il sistema di sorveglianza “PASSI d’Argento” indica che il 58% degli ultrasessantacinquenni sia in eccesso ponderale, di questi il 14% si colloca nella fascia di obesità. Con l’avanzare dell’età l’accumulo di grasso tende a ridursi, e l’obesità che colpisce l’ 11% degli anziani si accompagna frequentemente a un deficit di massa muscolare. I costi economici e sociali legati alla obesità in età geriatrica sono elevati, e la associazione tra obesità e sarcopenia vi contribuisce in modo rilevante. Pertanto la prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano anche in questo caso lo strumento più efficace per intervenire in tempo contro l'obesità dell’anziano e della sarcopenia correlata”.