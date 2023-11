Nursing Up: Fuga infermieri italiani all'estero, continua la nostra inchiesta

Sanità, Nursing Up De Palma: «Ben 50 infermieri italiani, negli ultimi 24 mesi, hanno scelto la Norvegia. Hanno tra i 25 e i 30 anni. Alcuni addirittura sono neo laureati e alla prima esperienza di lavoro. Molti di loro scelgono di non tornare!



Roma: "Ben 50 infermieri italiani negli ultimi due anni sono partiti alla volta della Norvegia, e molti altri potrebbero partire nei prossimi mesi. I numeri ci arrivano direttamente dalla qualificata società di recruitment internazionale che si occupa di selezionare e formare infermieri italiani per inserirli nella realtà sanitaria scandinava. E’ un dato di fatto: la Norvegia, così come molte altre nazioni europee, sta letteralmente “pescando a piene mani” in Italia, portandosi via le nostre migliori eccellenze. Età media degli infermieri? Sono giovanissimi i professionisti italiani che partono alla volta della Norvegia, hanno tra i 25 e i 30 anni!

Alcuni di loro addirittura vengono “opzionati” al terzo anno di infermieristica. Stipendi, come vi abbiamo già raccontato, fino a 3500 euro al mese, volo pagato dall’Italia, alloggio e bollette pagate dai datori di lavoro nella maggior parte dei casi, almeno nei primi mesi. La Norvegia è decisamente tra le nuove “isole felici” per gli infermieri di casa nostra, più che mai letteralmente in fuga dall’Italia.

«Abbiamo preso contatti con la società spagnola che da circa due anni seleziona i migliori professionisti europei per portarli in Norvegia e abbiamo appreso di un modus operandi decisamente nuovo rispetto al passato, definiamolo nettamente più diretto e incisivo", Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

"E’ stato proprio il responsabile del canale Norvegia-Italia a fornirci i dati degli infermieri di casa nostra partiti alla volta del Nord Europa attraverso le selezioni di questa nota agenzia, negli ultimi 24 mesi, e inoltre abbiamo appreso che vengono avviati da tempo contatti con molte nostre università e addirittura con alcuni Opi, e stiamo approfondendo in tal senso di quali si tratta. Gli infermieri italiani vengono non solo messi nella condizione di ricevere trattamenti economici di primissimo livello, ma usufruiscono, da subito, se selezionati e ritenuti profili idonei per la sanità pubblica norvegese, di ricevere una adeguata formazione a distanza prima di partire. Lo avevamo anticipato, non occorre nessuna conoscenza pregressa del norvegese, tutt’altro.

Ma dall'Italia si parte con solide basi e si è messi nella condizione di ottenerle, continua De Palma. Insomma la Norvegia non lascia nulla al caso. La società in questione ti permette, infatti, di frequentare un corso base di lingua norvegese a distanza (dura appunto 9 mesi) e inoltre ricevi una adeguata formazione di integrazione socio-culturale per inserirti al meglio nel contesto norvegese, essere messo nelle condizioni di offrire il meglio delle tue competenze e soprattutto siamo di fronte a datori di lavoro che vogliono che tu non vada via così presto». Il corso di lingua norvegese, tenuto da docenti specializzati, è totalmente gratuito, lo puoi frequentare mentre ti stai per laureare o continui a lavorare in Italia, e decidi addirittura tu i giorni delle dirette. Si pensi che il giovane infermiere italiano può ammortizzare i costi della formazione, pagata dall’ente, con l’obbligo di rimanere almeno due anni presso la stessa realtà sanitaria. Gli studenti italiani al terzo anno in infermieristica hanno davanti una opportunità di non poco conto: candidarsi già prima della laurea, essere selezionati e studiare la lingua e la cultura norvegese, laurearsi e partire subito per il Nord Europa. L’alternativa? I turni massacranti degli ospedali di casa nostra, le violenze perpetrate nelle corsie, uno stipendio tra i più bassi d’Europa. E voi, siate sinceri, cosa fareste al loro posto?», chiosa De Palma.