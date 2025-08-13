Nuovo rinforzo per l’Under 16 Luca Consani: arriva la centrale Emma Scali!

Dalla Maremma al Palazzetto di Grosseto, la giovane classe 2011 sogna grandi traguardi con le nuove compagne.

Grosseto: Arriva da Massa Marittima il nuovo rinforzo per il Team Under 16 Luca Consani, guidato da Federica Brizzi. Si tratta di Emma Scali, classe 2011, centrale di talento che ha iniziato il suo percorso sportivo tre anni fa nelle fila del Volley Massa Marittima.

«Ho deciso di venire a giocare a Grosseto – racconta Emma – perché credo che, oltre a essere una bellissima esperienza con una nuova squadra, sarà sicuramente gratificante sotto l’aspetto tecnico e sportivo. Spero davvero di raggiungere bei traguardi insieme alle nuove compagne».

Emma alloggerà nella nuovissima foresteria sportiva allestita presso il Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia, struttura pensata per accogliere e far crescere giovani atlete.

La società accoglie con entusiasmo Emma, augurandole una stagione ricca di soddisfazioni e successi.



