Nuovo QuizTime con L'Aperitivo parla Inglese

Grosseto: Il quiz della scorsa settimana sulla letteratura in lingua inglese ha riscosso grande successo. Quindi, questa settimana ci sarà un altro quiz, ma questa volta sugli italiani che hanno scritto in inglese o che sono diventati famosi a livello internazionale. Martedì 18 febbraio alle 18.00 al Perlage di Via Paglialunga a Grosseto, l'Aperitivo parla inglese propone "Who Wrote What?", domande sugli scrittori italiani che hanno scritto in inglese.

L’Aperitivo parla Inglese, per scambiare qualche parola, anche in inglese, è aperto a tutti senza prenotazione o sovrapprezzo, ma è richiesta la consumazione.



