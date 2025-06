Nuovo palazzetto dello sport: il Comune partecipa al bando ministeriale

Grosseto: Nuovo palazzetto multifunzionale dello sport: il Comune di Grosseto parteciperà all'edizione 2025 del bando ministeriale 'Sport e periferie'. L'annuncio arriva a margine della riunione di giunta avvenuta questa mattina in Municipio, incontro che ha riscosso unanime parere positivo dei presenti. In caso di approvazione della candidatura, la città potrà vantare un credito significativo.





“L'intervento – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – avrà un impatto notevole sul capoluogo. Parliamo di un investimento pari a 6 milioni e 600mila euro di cui tre milioni sarebbero a carico del fondo 'Sport e periferie' e 3 milioni e 600mila euro coperti da risorse individuate dall'amministrazione comunale anche mediante ricorso ad altre fonti di finanziamento sia nazionali che locali oltre che altre topologie di contribuzione. Un’occasione conclude il sindaco - veramente preziosa per la città”.

Soddisfatto l'assessore allo Sport, Fabrizio Rossi: “Grazie all'equilibrio tra il lavoro tecnico degli uffici comunali e la puntuale attenzione che il governo riserva anche nei confronti di iniziative in ambito sportivo – commenta Rossi – ci troviamo nelle condizioni di poter fare di tutto per cercare di onorare un impegno che avevamo preso con i nostri cittadini: realizzare il nuovo palazzetto dello sport di Grosseto. Puntiamo dunque a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado migliorando la qualità urbana. Lo sport – insiste Rossi – crea valori positivi e aiuta il tessuto sociale a crescere sano, coeso e forte. Il nuovo palazzetto – conclude l'assessore – andrebbe a colmare una lacuna storica che riguarda il nostro capoluogo”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, sottolinea: “Parliamo di un impianto molto importante, destinato a nascere in un'area che è già proprietà del Comune e in cui sono previsti adeguati svincoli e parcheggi. Il tutto in un'ottica di sviluppo urbano sostenibile e armonioso. Il progetto – prosegue Ginanneschi – è frutto di un grande lavoro svolto in fase preliminare. Dovesse avere esito positivo, la nostra adesione al bando porterebbe alla nascita di una struttura innovativa in grado di sostenere le richieste di un'utenza sportiva ben più ampia rispetto a quella cittadina, un vero e proprio fiore all'occhiello per il nostro capoluogo. Prevista, ovviamente, un’ampia attenzione all’abbattimento di barriere architettoniche e all’uso di materiali sostenibili per l’ambientale. Il nuovo palazzetto multifunzionale dello sport - conclude Ginanneschi - andrebbe a completare la serie di lavori pubblici messi in atto negli ultimi anni, tutte opere, a partire da quelle legate al Pnrr, che cambieranno in meglio il volto della città”.