Nuovo orario per la biblioteca Chelliana 13 gennaio 2023

Redazione Tutte le iniziative legate alla promozione della lettura Grosseto: L'Amministrazione comunale di Grosseto comunica che che il nuovo orario di apertura al pubblico della biblioteca comunale Chelliana, a partire da lunedì 16 gennaio, sarà il seguente: LUN 14.30-19.45 MAR-VEN 8.30-19.45 SAB 8.30-13.45 "Una scelta - dice la direttrice Anna Bonelli - che va a rispondere alle esigenze degli studenti, andando a garantire un'ora complessiva settimanale di apertura in più nelle ore serali, quelle di maggiore affluenza". Inoltre la direzione fa presente, a partire da oggi (venerdì 13 gennaio), la sala studio 'Aula delle Colonne' - tutti i venerdì pomeriggio dalle 17 fino alla chiusura - sarà adibita all'allestimento e allo svolgimento di attività di promozione della lettura.

