Salute Nuovo numero per le prenotazioni in libera professione in provincia di Grosseto 21 marzo 2024

Grosseto: L’Asl Toscana sud est informa tutti i cittadini che da mercoledì 27 marzo cambierà il numero di telefono per prenotare le prestazioni in regime di libera professione in ambito provinciale grossetano.

Il nuovo numero da chiamare è 0564/079414, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13 e dalle 14 alle 19.30.



