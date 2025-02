Nuovo murale all'ingresso del CAT del Polo Tecnologico Manetti Porciatti

Grosseto: Un murale al CAT del Polo Tecnologico Manetti Porcitti accoglierà chi arriva alla porta principale della sede ex Geometri. Questa mattina il dirigente scolastico Angelo Costarella in compagnia dello street artists, Marco Milaneschi e del coordinatore dell’Altra Città, Andrea Caldelli, hanno inaugurato un’opera realizzata dagli studenti e studentesse che hanno partecipato al laboratorio di Street Art e di Mentoring pomeridiano, finanziato con i fondi del PNRR.

“E’ una grande opportunità quello che abbiamo offerto ai nostri alunni e alunne - ha commentato il dirigente scolastico Angelo Costarella - per permettere loro di acquisire conoscenze e competenze del lavoro di gruppo che poi posso essere loro utili nel prosieguo della vita. Infatti utilizzare linguaggi diversi e creativi, può permettere di attivare dei percorsi virtuosi che integrano quelli curricolari. Ringrazio tutti i partner che hanno collaborato a partire da L’Altra Città e dai professionisti che hanno permesso lo svolgimento di questo corso e dell’opera realizzata.”

Il murale, dipinto nello spazio antistante l’entrata della sede, esprime le tre anime del CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio), con le lettere che raccolgono tre aspetti dell’attività di un tecnico, dalla C con le figure stilizzate che richiamano la progettazione espressa attraverso planimetrie e disegni e un paesaggio molto geometrico, la A dove invece vi si ritrovano gli strumenti e infine la T con i materiali impiegati in edilizia e dove emerge un territorio nella sua massima espressione.

“I 18 allievi - spiegano la professoressa Maria Pia Betti e il coordinatore dell’Altra Città, Andrea Caldelli - hanno preso parte a questo laboratorio grazie a un progetto del PNRR volto alla riduzione dei divari territoriali, nell’ambito di “Una scuola nostra. Imparare, socializzare, crescere.” L’esperienza - hanno proseguito - ha ripetuto il buon esito della prima edizione dello scorso anno nella sede del triennio, sempre in via De Barberi, dove tre pannelli adesso adornano le pareti esterne di tre laboratori. Prezioso il lavoro di Marco Milaneschi e del videomaker Carlo Settembrini, artisti della Elektro Domestik Force, una crew specializzata in muralismo e arte sociale.”

Alcuni degli studenti coinvolti hanno registrato e fotografato in itinere le attività dei compagni, scrivendo così con il supporto di Settembrini un racconto per immagini di tutte le fasi di realizzazione del murale.

Ecco i nomi dei ragazzi partecipanti: 3ATL Megan Shyti, Veronica Tarlev, Aura Tognozzi - 4ATL Francesca Attanasio, Gaia Bartoli, Aurora Bellini, Denise Benedetti, Luca Palmisani, Jasmine Pezzi, Anila Vejseli - 4BWS Matteo Bagnoli, Nicholas Marioni, Flavio Kaja - 4EN Niccolò Aquilanti - 5CAT Stefano Baliva, Matta Minelli - 5ATL Federico Giuri, Simone Munafò.