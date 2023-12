Nuovo look per la storica Ottica Ballerini: inaugurazione domenica con tante novità

Grosseto: Novità in corso Carducci a Grosseto, dove domenica prossima, 3 dicembre, dalle ore 16.30, è atteso il taglio del nastro a fine lavori di rinnovo locali per l’Ottica Ballerini. Un’attività storica, nata nel 1956, e che da molti anni ha sede al piano strada del bellissimo edificio del Genio Civile, espressione straordinaria dello stile liberty in città, che per altro ben si sposa con il nuovo elegantissimo arredamento caratterizzato da molti complementi d’arredo oro, tra legno, vetro e marmo.

Nel negozio fervono gli ultimi preparativi. Mentre cura gli ultimi dettagli, Lara Ballerini non nasconde l’emozione di mostrare al pubblico il suo negozio, che sarebbe sicuramente piaciuto a babbo Mario, recentemente scomparso.

“Ne sarebbe stato sicuramente felice… - racconta Lara Ballerini - E’ sempre stato avanti, babbo Mario. Credeva nella moda ed ha sempre partecipato alle principali Fiere di settore a Parigi e a Milano. E mi ha sempre fortemente motivato, anche ad andare avanti da sola. Per i lavori, ci siamo affidati a maestranze locali perché per me è importante investire nel territorio”.

Ristrutturazione non vuol dire stravolgimento. Nel nuovo negozio, così come nel vecchio, gli occhiali non si trovano esposti a vista negli scaffali o nelle rastrelliere, ma sono conservati nei cassetti. Una scelta specifica, dalla quale emerge il valore aggiunto del negozio di vicinato.

“Prediligo i cassetti perché il cliente così non si serve da solo – spiega Lara Ballerini – Aprire il cassetto ci consente di cogliere l’attenzione del cliente per potergli descrivere al meglio le caratteristiche dell’occhiale che viene proposto. Solo dopo facciamo poi toccare ed indossare gli occhiali come prova. Nel rapporto interpersonale, vogliamo trasmettere il valore del nostro lavoro, che è anche quello di saper dare un consiglio. Nel caso dell’occhiale da vista non è solo una questione estetica, ma diventa anche di tecnica. Noi facciamo vendita assistita e crediamo nella nostra professionalità”.

Le sorprese dell’Ottica Ballerini non finiscono qui, perché il negozio si è arricchito con nuovi brand, da Cartier a Paul Smith, da Capote a Yamamoto. E per chi non si accontenta, si ricorda che Lara Ballerini, forte della sua esperienza e del suo gusto estetico, realizza quelli che lei chiama “Occhiali sciupati” e che in realtà sono straordinarie personalizzazioni, pezzi unici, quasi piccole opere d’arte che vanno ad incorniciare gli occhi dei più esigenti.

Confcommercio Grosseto si congratula con l’Ottica Ballerini. “Questa è l’imprenditoria che ci piace di più – dicono Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto - quella che orgogliosamente porta avanti tradizioni di famiglia sapendo però aprirsi anche alle novità, che significa rinnovarsi e stare al passo con i tempi, in un contesto di mercato sempre più competitivo. In vista delle festività natalizie, auguriamo a Lara e a tutti gli altri commercianti grossetani buon lavoro”.