Nuovo licenziamento di delegata sindacale

Giani, Nardini e Spinelli: "Relazioni corrette tra aziende e organizzazioni sindacali sono un valore fondamentale"

Firenze: “Relazioni corrette tra aziende e organizzazioni sindacali sono un valore fondamentale. La Toscana è da sempre terra di diritti e dignità. Quanto apprendiamo essere accaduto”, rilevano il presidente Giani e le assessore regionali Nardini e Spinelli, dopo la notizia del licenziamento di una storica delegata sindacale della Uiltucs Toscana dipendente del gruppo Ovs. “Ci preoccupa ed inoltre dobbiamo prendere atto che questo episodio giunge a immediato ridosso di un fatto analogo che abbiamo appreso proprio ieri, ai danni di un’altra lavoratrice, in questo caso storica dipendente Autogrill e delegata sindacale della Filcams Cgil".

Il presidente e le assessore, esprimendo solidarietà alla lavoratrice e al sindacato, aggiungono: "se le organizzazioni sindacali confederali ritengono utile la convocazione di due tavoli con queste aziende e ci fanno pervenire una richiesta in questo senso, ci teniamo ad anticipare, la nostra disponibilità a convocarli. Come abbiamo sempre fatto, infatti, non intendiamo far mancare il nostro impegno nel provare a ristabilire un clima di corrette relazioni tra aziende e organizzazioni sindacali di cui riconosciamo il valore ed il ruolo insostituibile".