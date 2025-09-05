Nuovo corso base di Croce Rossa ad ottobre

Tante attività sul territorio

Il Comitato della Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana informa che a partire dal mese di ottobre prenderà il via un nuovo corso base di formazione CRI, finalizzato all’ingresso in associazione come volontari.

Il corso sarà diretto dal dott. Giorgio Rizzardi, medico del Comitato.

Per informazioni e adesioni:

📧 michele.casalini@cri.it

📧 costadargento@cri.it

Ricerca Volontari

L’Ufficio di Presidenza del Comitato comunica che è in corso la ricerca di nuovi volontari, sia per i servizi di emergenza e urgenza sanitaria, sia per supportare le attività della segreteria e dell’amministrazione, coinvolte in numerosi progetti in ambito:

sanitario e sociale,

inclusione e tutela ambientale,

prevenzione,

politiche giovanili,

segretariato sociale.

Attività sul Territorio

Nel fine settimana gli operatori CRI sono stati impegnati in diverse iniziative tra cui:

Ambulatorio di prevenzione a Cala Galera, presso la Marina;

Servizio "Spiagge Sicure" e la Giornata della Prevenzione degli infortuni a mare, in collaborazione con il Comune di Orbetello, nella località Feniglia;

Servizi di trasporto ordinario, emergenza-urgenza H24 presso l’ospedale, e attività sociali e di servizio civile.

Solidarietà e Inclusione

Un ringraziamento speciale va ai volontari Gian Paolo Damiano e Lucia Asunis, che ogni mattina si recano al Forno Marconi di Neghelli per ritirare pane e pizza donati dal forno stesso. Questi prodotti sono destinati alla foresteria della sede CRI di Orbetello, dove è attivo un progetto di inclusione sociale in collaborazione con la ASL di zona, che coinvolge un giovane ospite.

Progetto "Vacanze e Volontariato"

Anche in questa prima settimana di settembre prosegue con successo il progetto "Vacanze e Volontariato", coordinato da Piera Casalini.

Il progetto prevede l’ospitalità di volontari CRI qualificati (TSSA) provenienti da diverse regioni italiane nelle foresterie messe a disposizione dal Comune di Orbetello:

4 volontari nella Foresteria ai Giardini di Orbetello,

2 volontari a Porto Ercole, Comune di Monte Argentario.

È in valutazione un’estensione del progetto anche sull’Isola di Giannutri, in risposta a nuove richieste. L’iniziativa consente di potenziare gli organici durante i periodi più intensi dell’anno.

Collaborazione con il mondo dello sport

Prosegue la collaborazione con l’associazione sportiva GAO Bruiella di Orbetello, attiva nel nuoto pinnato e nella pallavolo, nell’ambito delle politiche giovanili.

Il gruppo sportivo, di livello internazionale, è presieduto da Oietta Modestini Baldi e guidato dagli allenatori Andrea Bartolini e Tiziana Scaramucci.

Ringraziamenti

Un sentito ringraziamento per l’impegno nei progetti sociali e comunicativi va a:

Giorgio Franci, Oliviero Magni, Susanna Galeotti e Piera Casalini.

📍 Per aggiornamenti segui i canali ufficiali del Comitato CRI Costa d’Argento.







