Nuovo codice appalti, Fabrizio Rossi (FDI): "Finalmente procedure snelle per imprese" 22 febbraio 2023

Redazione Grosseto: “Finalmente abbiamo un testo chiaro, che semplifica e snellisce la burocrazia, rendendo più semplice la vita a cittadini ed imprese. Anche questo è un modo moderno e al passo con tempi per velocizzare e far ripartire le infrastrutture e l’economia, e al contempo adegua la nostra Nazione alle normative Europee in materia”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, componente VIII^ commissione della Camera e coordinatore regionale FDI-Toscana.

“Con il nuovo codice degli appalti approvato in Ottava commissione, finalmente si aggiornano le procedure che da troppo tempo ingessavano gli appalti nel nostro Paese. Il nuovo provvedimento intende snellire e velocizzare le procedure – osserva il deputato di FDI, Fabrizio Rossi - senza però risparmiare rigore e fermezza nei confronti delle possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata”. “L'intenzione è quella di valorizzare le risorse umane e le competenze della Pubblica amministrazione e favorire al meglio la partecipazione delle piccole e medie imprese, che da sempre sono l’ossatura del tessuto economico della nazione. Affronteremo così i progetti del Pnrr con uno strumento più idoneo che aiuterà l’Italia a vincere le prossime e imminenti sfide”. Conclude il deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia-Toscana, componente commissione Ambiente, On.le Fabrizio Rossi. Seguici





