Nuovo Codice Appalti: ANCE Grosseto Guida gli Operatori sul Collegio Consultivo Tecnico

Un seminario gratuito con il Prof. Avv. Giovanni Guzzetta per soci ANCE, professionisti e tecnici pubblici, con riconoscimento di crediti formativi.

Grosseto: Continua con interessata partecipazione l’attività di approfondimento tecnico che l’ANCE Grosseto sta svolgendo sul nuovo Decreto Correttivo al Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 31/12/2024 n. 209.

Domani, con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell’ANCE Grosseto in Via Monte Rosa n. 56 – Grosseto, si terrà il sesto incontro del seminario sul tema “Collegio Consultivo Tecnico e l’accordo di collaborazione”.

La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), nel Decreto rappresenta un istituto costituito in modo da garantire indipendenza di giudizio e di valutazione nei casi di riserva, di proposte di variante ed ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l’esecuzione di un contratto per lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e per quelli affidati tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato. Il collegio esprime pareri o adotta determinazioni aventi valore di lodo contrattuale.

L’accordo di collaborazione è un istituto per promuovere la responsabilizzazione degli attori principali coinvolti nella fase esecutiva dell’appalto pubblico. L’accordo di collaborazione dovrà favorire il dialogo permanente tra le parti e la prevenzione e riduzione dei rischi e del contenzioso.

Relatore del seminario è il Prof. Avv.to Giovanni Guzzetta – Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico – Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Roma Tor Vergata.

L’incontro, che non prevede oneri economici per la partecipazione, è rivolto alle aziende socie dell’ANCE Grosseto, agli operatori economici interessati, ai liberi professionisti, ed ai tecnici degli Enti appaltanti.

Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti ed i Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali riconoscono i crediti formativi per i partecipanti iscritti.

La segreteria dell’Associazione info@ancegrosseto.it è a disposizione per ogni richiesta.