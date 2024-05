Cultura Nuovo cinema Tirreno: in sala c’è “I dannati” di Minervini 29 maggio 2024

Capalbio: Nuovo appuntamento nella sala di Borgo Carige. Questa settimana sarà proiettato al Nuovo cinema Tirreno, a partire da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, “I dannati” di Roberto Minervini.

Vincitore del premio alla miglior regia nella sezione “Un certain regard” del Festival di Cannes 2024, ‘I dannati’, di Roberto Minervini, sancisce il passaggio del regista dal documentario alla finzione. Nell’inverno del 1862, durante la guerra di secessione americana, un gruppo di volontari dell’esercito degli Stati Uniti viene inviato a perlustrare i territori inesplorati del West. Una missione che presto si trasforma in un vero e proprio viaggio esistenziale, dove i soldati iniziano a interrogarsi sul significato del loro impegno e sulla natura della guerra stessa. Il film sarà proiettato da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, alle ore 19 e alle 21.30. Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno. Seguici



