Nuovo cinema Tirreno: in sala c’è Amusia e il regista Marescotti Ruspoli

Il film sarà proiettato da venerdì 14 a domenica 16 giugno. Dopo la prima proiezione ci sarà l’incontro con il regista e la produzione



Capalbio: Venerdì 14 giugno, alle ore 17.30, si terrà la degustazione di vini offerta dalla cantina Il Ponte. Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige da venerdì 14 a domenica 16 giugno sarà proiettato Amusia di Marescotti Ruspoli. Il film racconta della malattia cerebrale che impedisce a chi ne soffre di comprendere, eseguire e apprezzare la musica, che subisce una distorsione sonora, provocando un disturbo uditivo. Amusia affronta sottilmente questa patologia attraverso la storia d’amore tra una ragazza che “fugge” dalla musica, e un ragazzo che invece della musica non sa farne a meno. In un microcosmo provinciale e surreale, fatto di edifici metafisici, motel a ore e luci al neon, due opposti si incontrano e, come spesso accade, si attraggono.

Il film di Marescotti Ruspoli sarà proiettato venerdì 14 giugno, alle ore 18.30, e a seguire si terrà l’incontro moderato da Martina Zigiotti con il regista e la produzione; sabato 15 giugno, alle ore 19 e alle 22, e domenica 16 giugno, alle ore 19 e alle 21. Venerdì 14 giugno, inoltre, alle 17.30 ci sarà la degustazione di vini offerta dalla cantina Il Ponte.

Per maggiori informazioni e per i biglietti è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it/event-details/film-amusia. Per restare sempre aggiornati e per conoscere tutte le informazioni sugli appuntamenti è possibile seguire le pagine social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno: https://bit.ly/3R6IDx7 e https://bit.ly/3NgGqOp.