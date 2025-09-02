Nuovo cinema Tirreno: il programma della settimana

Dal 5 al 7 e dal 10 al 14 settembre ci sarà la 60° edizione della Sagra del cinghiale

Capalbio: Ultima settimana con il calendario estivo per il Nuovo cinema Tirreno. In sala saranno proiettati “La casa degli sguardi” di Luca Zingaretti, venerdì 5 settembre, “Fino alle montagne” di Sophie Deraspe, sabato 6 settembre, e “La storia di Souleymane” di Boris Lojkine, domenica 7 settembre.

Tutte le proiezioni cominceranno alle ore 21.30 e l’ingresso, grazie a Cinema revolution, avrà un costo di 3.50. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Dal 5 al 7 e dal 10 al 14 settembre, al Circolo Cavalcanti di Maremma, a Capalbio, si terrà la 60° edizione della Sagra del cinghiale.