Nuovo cinema Tirreno: il programma del weekend

Sarà proiettato anche il documentario “I nipoti dei fiori” di Aureliano Amadei. Venerdì 27 giugno, alle 21, il regista sarà in sala per incontrare il pubblico e dialogare sul film

Capalbio: Al Nuovo cinema Tirreno saranno proiettati questo weekend “Elio”, il nuovo capolavoro firmato Disney e Pixar e doppiato da Lucio Corsi, “I nipoti dei fiori” di Aureliano Amadei e “Volveréis” (versione originale con sottotitoli in italiano) di Jonás Trueba.

“Elio” sarà in sala venerdì 27 alle ore 19, sabato 28 alle 21.30 e domenica 29 giugno alle 19. “I nipoti dei fiori” sarà proiettato venerdì 27 giugno alle 21 (il regista sarà in sala per incontrare il pubblico e dialogare sul film. Modererà Raffaele Passerini) e sabato 28 alle 19. “Volveréis”, invece, ci sarà domenica 29 giugno alle 21.30 (versione originale con sottotitoli in italiano).

“Elio”. ll nuovo capolavoro Disney e Pixar è una spettacolare e commovente avventura ambientata tra la terra e lo spazio. Elio è un bambino di undici anni rimasto orfano e senza amici. Sensibile e con una mente attiva per le sue passioni, vive inseguendo il suo sogno: incontrare gli alieni e vivere con loro. Con le voci italiane di Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi e Neri Marcorè.

“I nipoti dei fiori”. Un documentario intimo e corale che racconta l’infanzia di chi è cresciuto nelle comuni hippie degli anni ’70. Tra libertà estrema e solitudine, arte e spiritualità, il film ripercorre con sguardo lucido e ironico un’utopia ormai svanita, interrogandosi su cosa ne resta oggi.

“Volveréis”. Una commedia brillante e malinconica firmata dall’esplosivo regista spagnolo Jonás Trueba - al suo ottavo lungometraggio - e premiata come miglior film europeo alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes ‘24. Tra cinema e vita, amore e ironia, un gioco raffinato sulla fine dei legami e il desiderio di non perderli mai davvero.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.