Nuovo cinema Tirreno: i film del weekend

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre saranno proiettati “Material love” di Celine Song ed “Enzo” di Laurent Cantet e con la regia di Robin Campillo

Capalbio: Dopo il successo della programmazione estiva, il Nuovo cinema Tirreno torna ad animare i weekend capalbiesi con pellicole sia italiane che straniere. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre saranno proiettati “Material love” di Celine Song ed “Enzo” di Laurent Cantet e con la regia di Robin Campillo.

Il primo sarà in sala venerdì 12 alle ore 18.30, sabato 13 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano) e domenica 14 settembre alle 18.30; “Enzo”, invece, ci sarà venerdì 12 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 13 alle 18.30 e domenica 14 settembre alle 21.

“Material love”. Dopo il successo di “Past lives” (nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura) la regista Celine Song torna sul grande schermo con una commedia romantica con al centro una riflessione sulla differenza tra percezione e realtà. Con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal.

“Enzo”. Film d’apertura della Quinzaine des cinéastes di Cannes 2025, “Enzo” è l’incontro tra l’ultima sceneggiatura di Laurent Cantet e lo sguardo registico di Robin Campillo. Un ritratto di adolescenza inquieta che intreccia lavoro, desiderio e disuguaglianze, restituendo la complessità di una generazione sospesa tra rifiuto e ricerca di futuro.

Le proiezioni proseguiranno anche venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre. “Material love” è in programma per il 19 settembre alle 18.30, il 20 settembre alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano) e il 21 settembre alle 18.30; “Enzo” ci sarà venerdì 19 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano) e domenica 21 settembre alle 21.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.



