Nuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni della prossima settimana

Si comincia lunedì 21 luglio, alle ore 21.30, con “Il mio giardino persiano” di Moghaddam e Sanaeeha

Capalbio: Continuano le proiezioni al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. Questo weekend in sala ci sono “Tutto l’amore che serve” venerdì 18 luglio, “F1- Il film” sabato 19 luglio e “Vakhim” di Francesca Pirani (con la regista presente in sala) domenica 20, alle 21.

La prossima settimana si comincia con “Il mio giardino persiano” di Moghaddam e Sanaeeha lunedì 21 luglio, mentre il 22 è previsto “Tutto in un’estate” di Louise Courvoisier (versione originale con sottotitoli in italiano). Giovedì 24 luglio è la volta di “No other land” di Abraham, Adra, Ballal e Szor (versione originale con sottotitoli in italiano), venerdì 25 invece c’è “Tre amiche” di Emmanuel Mouret. La settimana si chiude domenica 27 luglio con “Lilo & Stitch” di Dean Fleischer.

Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21.30, salvo la proiezione del 20 luglio che sarà eccezionalmente alle 21. Grazie a Cinema revolution le proiezioni della prossima settimana, eccetto quella del 27 luglio, avranno un costo di 3.50 euro. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.