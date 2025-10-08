Nuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni del weekend

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre saranno proiettati “Una battaglia dopo l’altra”, “La città di pianura” e “La voce di Hind Rajab”

Capalbio: Tornano le proiezioni nel weekend al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre saranno proiettati “Una battaglia dopo l’altra”, “Le città di pianura” e “La voce di Hind Rajab”.

“Una battaglia dopo l’altra” ci sarà venerdì 10 alle 16, sabato 11 alle 18.15 e domenica 12 ottobre alle 201.5 (versione originale con sottotitoli in italiano). “La città di pianura” di Francesco Sossai è previsto per venerdì 10 alle 19, sabato 11 alle 21.30 e domenica 12 ottobre alle 16.30. “La voce di Hind Rajab”, infine, sarà proiettato venerdì 10 alle 21, sabato 11 alle 16.30 e domenica 12 alle 20.15 (le tre proiezioni saranno in versione originale con sottotitoli in italiano).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno.

