Nuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni del weekend

Dopo il successo del Capalbio film festival, tornano le proiezioni nel weekend al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. In sala, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, saranno proiettati “Una battaglia dopo l’altra”, “Duse” e “La voce di Hind Rajab”.

Capalbio: “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson e con Leonardo DiCaprio sarà proiettato venerdì 3 alle 15.45, sabato 4 alle 20.30 (versione originale con sottotitoli in italiano) e domenica 5 ottobre alle 18.15. “Duse” di Pietro Marcello, invece, ci sarà venerdì 3 alle 18.45, sabato 4 alle 16.30 e domenica 5 ottobre alle 21.15. “La voce di Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, infine, è prevista per venerdì 3 alle 21, sabato 4 alle 18.45 e domenica 5 ottobre alle 16.30 (le tre proiezioni saranno in versione originale con sottotitoli in italiano).

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, inoltre, saranno proiettati “Una battaglia dopo l’altra”, “Le città di pianura” e “La voce di Hind Rajab”.

“Una battaglia dopo l’altra” ci sarà venerdì 10 alle 16, sabato 11 alle 18.15 e domenica 12 ottobre alle 201.5 (versione originale con sottotitoli in italiano). “La città di pianura” di Francesco Sossai è previsto per venerdì 10 alle 19, sabato 11 alle 21.30 e domenica 12 ottobre alle 16.30. “La voce di Hind Rajab”, infine, sarà proiettato venerdì 10 alle 21, sabato 11 alle 16.30 e domenica 12 alle 20.15 (le tre proiezioni saranno in versione originale con sottotitoli in italiano).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.







