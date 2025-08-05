Nuovo cinema Tirreno: ecco il programma del mese di agosto

Capalbio: Il Nuovo cinema Tirreno non va in ferie. Alla sala polifunzionale di Borgo Carige saranno proiettate ben 14 pellicole, con due serate che prevederanno i registi in sala. Si comincia giovedì 7 agosto con “Superman” di James Gunn, mentre l’8 agosto ci sarà “Gloria!” di Margherita Vicario.

Sabato 9 agosto è in programma una serata speciale, sarà proiettato infatti “Una figlia” di Ivano de Matteo, con il regista e la sceneggiatrice Valentina Ferlan presenti in sala.

“Una figlia”. Sofia è un’adolescente che ha perso la madre e fatica ad accettare la nuova compagna di suo padre Pietro (Stefano Accorsi). Una sera i conflitti tra le due esplodono in un gesto irreparabile, catapultando Pietro in un doloroso percorso tra accettazione, perdono e frantumi emotivi da ricomporre. Insieme alla co-sceneggiatrice Valentina Ferlan, Ivano De Matteo firma un’opera che riflette sul dramma familiare e torna, dopo Mia, a esplorare il complesso rapporto tra padre e figlia. Un cinema che rifiuta facili giudizi sceglie la profondità, si àncora alla realtà e ne indaga le contraddizioni con sguardo lucido e privo di retorica. Un cinema non rassicurante, ma necessario.

“Paris, Texas” di Wim Wenders (versione originale con sottotitoli in italiano) ci sarà il 10 agosto, mentre l’11 sarà la volta di “Follemente” di Paolo Genovese. Martedì 12 agosto sarà proiettato (a grande richiesta) “Il complottista” di Valerio Ferrara. Il regista sarà presente in sala.

“Il complottista”. Antonio è un barbiere romano che si convince che i lampioni comunichino in codice Morse: la sua ossessione lo trasforma in un piccolo guru del quartiere, ma il confine tra paranoia e realtà si assottiglia pericolosamente. Un’opera lucida, corrosiva e profondamente attuale. Un ritratto ironico e inquietante di una società disorientata, sospesa tra verità e delirio, solitudine e bisogno di credere.

“Io sono ancora qui” di Walter Salles sarà proiettato il 16 agosto, mentre il 17 ci sarà “Dragon trainer” di Dean DeBlois e il 18 “L’orchestra stonata” di Emmanuel Courcol. Martedì 19 agosto tornerà “Vakhim” di Francesca Pirani e il 25 sarà la volta de “La città proibita” di Gabriele Mainetti. Martedì 26 ci sarà “Tutto quello che resta di te” di Cherien Dabis (in anteprima) e il 28 “Mission: Impossible” di Christopher McQuarrie. Il mese si chiuderà il 31 agosto con “Il Mohicano” di Frédéric Farrucci.

Tutte le proiezioni cominceranno alle ore 21.30, salvo le proiezioni del 9 e del 12 agosto che si terranno alle ore 21. Il biglietto avrà un costo di 7.50 euro, eccetto quello dell’8, del 10, dell’11, del 16, del 18, del 19 e del 25 agosto che invece, grazie a Cinema revolution, avrà il prezzo ridotto a 3.50 euro.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno.

