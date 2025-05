Cultura Nuovo cinema Tirreno: ecco il programma del (lungo) weekend 28 maggio 2025

Capalbio: Quattro pellicole per il weekend (lungo) al Nuovo cinema Tirreno. Nella sala di Borgo Carige saranno proiettati da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno “Il quadro rubato” di Pascal Bonitzer, “Paternal leave” di Alissa Jung, “The legend of Ochi” di Isaiah Saxon e “Reinas” di Klaudia Reynicke. “Il quadro rubato” ci sarà venerdì 30 maggio alle 17 e domenica 1° giugno alle 19; “Paternal leave” sarà proiettato venerdì 30 maggio alle 19, sabato 31 maggio alle 19, domenica 1° giugno alle 21.30 e lunedì 2 giugno alle 19; “Reinas” ci sarà venerdì 30 maggio alle 21.30 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 31 maggio alle 17 e alle 21.30, domenica 1° giugno alle 17 e lunedì 2 giugno alle 21.30; “The legend of Ochi”, infine, sarà proiettato lunedì 2 giugno alle 17. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno. I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Seguici



