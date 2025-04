Nuovo cinema Tirreno: ecco il programma

Capalbio: Questo weekend al Nuovo cinema Tirreno saranno proiettati “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini e “Le donne al balcone” di Noémie Merlant. Il primo sarà in sala venerdì 18 alle 19, sabato 19 alle 17, domenica 20 alle 21.30 e lunedì 21 aprile alle 20.30; il secondo invece sarà proiettato venerdì 18 alle 17 e alle 21.30 (quest’ultima proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 19 alle 19.15 e alle 21.30, domenica 20 alle 17 e alle 19 e lunedì 21 aprile alle 18.30.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.